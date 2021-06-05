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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ناجحة فنيا وآمنة صحيا.. الباسوسي يعد بدورة مميزة لمهرجان السينما التسجيلية

الباسوسي رئيس المركز
الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما

تجري الإستعدادات الأخيرة لحفل إفتتاح مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية في دورته 22، والمقرر له 16 يونيو موعدا،وسط إجراءات إحترازية مشددة.

 

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من جهته أكد الناقد عصام زكريا، رئيس المهرجان، ان القائمين علي انطلاق الدورة الجديدة يسابقون الزمن من اجل انهاء كافة التجهيزات لحفل الافتتاح وانعقاد الورش والعروض الخاصة بالأفلام التسجيلية المشاركة في الفعاليات.

 

وأشار " زكريا"، إلي إلتزام إدارة المهرجان بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

 

في السياق ذاته، أكد السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، على حرص إدارة المهرجان على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا.

 

ووجه الباسوسي، الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على تقديم كل سبل الدعم لإقامة الدورة 22 للمهرجان، واصفا إياها بالاستثنائية.

 

كما وعد الباسوسي، جمهور السينما التسجيلية بدورة مختلفة ومتميزة تكون اضافة لكل النجاحات السابقة لمهرجان الاسماعيلية الدولى.

 

وكان رئيس المركز القومي للسينما، اعلن عن الموعد الجديد لإقامة الدورة ال ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة والذي يرأسه الناقد السينمائي عصام زكريا.

 

تنطلق فعاليات الدورة 22 للمهرجان في الفترة من 16 إلى 21 يونيو الجاري.

 

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويآ بمحافظة الإسماعيلية.

 

ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.

مهرجان السينما التسجيلية الباسوسي الاسماعيلية المهرجان الدولي

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