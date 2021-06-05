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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم الجيزة عن امتحان الإعدادية: مفيش ولا كلمة من خارج المنهج

مجدي الجيار وكيل
مجدي الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة

نفى مجدي الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ما أثير على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، وجروبات أولياء الأمور، من صعوبة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالجيزة، ووجود أسئلة في الامتحان من خارج المنهج والمقرر الدراسي.

وأكد الجيار في تصريح لـ «صدى البلد»، أنه لم يرد أي سؤال من خارج المنهج في امتحان الشهادة الإعدادية، وتم مراجعة الأسئلة ومطابقتها للمقرر الدراسي.

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وأوضح أن بعض شكاوى أولياء الأمور والطلاب كانت من موضوعات التعبير، مؤكدا أن تلك الموضوعات لم يكن بها أي صعوبة، وكانت مفتوحة للطلاب بحيث يستطيع أي طالب أن يكتب ويعبر عن رأيه.

وكانت قد انطلقت صباح اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، والتي من المقرر لها أن تستمر حتى الخميس المقبل، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات في اليوم الأول في مادة اللغة العربية والخط العربي.

و يؤدي 163056 طالبا وطالبة الامتحانات داخل 945 مدرسة و656 لجنة على مستوى المحافظة بواقع 11648 لجنة فرعية.

التواصل الاجتماعي محافظة الجيزة التربية والتعليم الشهادة الإعدادية اللغة العربية صفحات التواصل الاجتماعى مديرية التربية والتعليم بالجيزة امتحان الشهاده الاعداديه

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