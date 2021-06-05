الطويلة يحسم الجدل حول قرب انضمام كريم فؤاد لـ الأهلي وموقف انبي

كشف محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم عن تطور مفاوضات الأهلي لضم كريم فؤاد نجم الفريق المعار لـ نادي انبي، مشددا على أن اعارة اللاعب انتهت بنهاية شهر مايو الماضي.

وأضاف "الطويلة" في تصريحات لـ قناة “أون تايم سبورت ” أن انبي لن يجدد اعارة اللاعب او يقوم بشرائه نظرا لضخامة المقابل المادي، موضحا أن فكرة عودة اللاعب لـ النجوم امر غير مطروح حيث انه من الصعب ان يلعب لاعب بإمكانياته في نادي بالدرجة الثانية.

وقال إن الأهلي حتى الان لم يتقدم باي عرض رسمي لضم اللاعب، مؤكدا أن رغبه اللاعب هي الانضمام للمارد الأحمر في حال لم يحترف في أوروبا.

وأشار إلى أن مدربي بنفيكا هم من اكتشفوا اللاعب حيث يتواجد 3 مدربين من النادي يشرفون على قطاع الناشئين لاكتشاف المواهب، موضحا أن الخطة كانت منذ عامين وهي انضمام اللاعب لاحد الأندية البرتغالية ثم يقوم بنفيكا بشرائه.

وأوضح ان الامر محسوم بالنسبة للاعب حيث انه في حال فشل رحيله بشكل نهائي سيتم اعارته لاحد الأندية الكبرى في الدوري المصري التي تحتل المراكز الاولي.