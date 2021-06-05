أشاد بالالتزام.. الشربيني يتفقد لجان امتحانات كليات جامعة الأزهر بالقاهرة

أجرى الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية للجان امتحانات بعض الكليات، شملت كليات التجارة والدعوة والهندسة وطب الأسنان والصيدلة والعلوم.



وخلال الجولة وقف نائب رئيس جامعة الأزهر، لشئون التعليم والطلاب، على الاستعدادات التي قامت بها الكليات.

واطمأن على تخصيص لجان خاصة ( لجان عزل) بمختلف الكليات تحسبا لأي ظروف، بجانب ذلك روعي وجود الإشراف الطبي على مدار الساعة، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.



كما نبه على ضرورة تواجد استاذ المادة خلال فترة الامتحانات للرد على أي استفسار حول أسئلة الامتحان من خلال الطلاب.



كان في استقبال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خلال جولته التفقدية الدكتور سيد بكرى عميد كلية العلوم، والدكتور لطفي دياب عميد كلية الصيدلة، والدكتور مصطفى الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الناصر المغازي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة، والدكتور صابر طة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والبحوث، والدكتور محمد عبد الدايم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر حمزه عميد كلية طب الأسنان، والدكتور خالد حجاج وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد مهني وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب.