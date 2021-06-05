تبدأ 21 يونيو.. تفاصيل البروفة الثالثة لـ امتحانات الثانوية العامة

تحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة ، والتي تعد بمثابة البروفة الثالثة لـ امتحانات الثانوية العامة ، حيث أعلن أنه سيعقد في الفترة من (الاثنين 21/6/2021 وحتى الاثنين 28/6/2021).

وأكد وزير التربية والتعليم أن الهدف من الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة هو:



- التعرف على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس.



- تحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات التجريبية الماضية.



- اختبار كفاءة الخوادم (السيرفرات) والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية.



- التعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد.



- استخدام هذه الامتحانات التجريبية كتجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي.



- توفير فرصة كاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة وطريقة الحل على (البابل شيت).



- يتطلب الامتحان التجريبي الثالث نزول الطلاب إلى اللجان يومًا واحدًا للتعرف على اللجنة واختبار استخدام البابل شيت.



- استكمال باقي الامتحانات من المنزل لتقليل أوقات الحضور بالمدارس تجنبًا لجائحة كورونا.



وقال وزير التربية والتعليم : يحضر الطلاب (الذين تسلموا جهاز التابلت) الامتحان داخل اللجنة المدرسية أحد أيام (الاثنين 21/6/2021 "للشعبة العلمية"، أو الثلاثاء 22/6/2021 "للشعبة الأدبية").



وأضاف وزير التربية والتعليم : يحضر الطلاب (الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت) الامتحان داخل اللجنة المدرسية يوم (الأربعاء الموافق 23/6/2021).