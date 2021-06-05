زاهي حواس يكشف تفاصيل أزمته مع "ميسي" وكواليس زيارة أوباما للأهرامات

حل العالم الأثري الكبير ، الدكتور زاهي حواس ، ضيفا في برنامج “ صباح البلد ” ، والمذاع على فضائية “ صدى البلد ” ، اليوم ، السبت 5-6-2021 ، وفيما يلي أبرز العناوين :

لأول مرة.. شاهد| زاهي حواس يكشف كواليس زيارة أوباما للأهرامات

قال الدكتور زاهي حواس ، عالم الآثار الكبير ، إنه قابل العديد من الشخصيات العالمية ، خلال مسيرته في شرح الأثريات المصرية ، ومنهم الأميرة " ديانا " ، والتي طالبت منه شخصيا بأن يشرح لها بعض المعلومات الأثرية ، خلال زيارتها لمصر ، موضحا أن هذه الزيارة نتج عنها التقاط الكثير من الصور المرحة لهما .

اعتذرت له.. زاهي حواس يكشف تفاصيل أزمته مع "ميسي" |شاهد

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الاثار الكبير، عن تفاصيل أزمته مع التجم الأرجنتيني لاعب نادي برشلونة ليونيل ميسي، قائلا: "أحمد موسى كلمني وقالي يعجبك يقفلوا الأهرامات.. قولتله بيني وبينك ده راجل غبي.. ونشرت تلك الكلمة في برنامجه وانتشرت في كل مكان في العالم بكل اللغات".

زاهي حواس: مفيش بيت في مصر مستفدش من حفل نقل المومياوات ..فيديو

قال الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري، إنه أجرى نحو 50 حوارا تلفزيونيا قبل حفل موكب المومياوات الملكية مع 60 قناة عالمية، إلى جانب حواره مع الإعلاميين أحمد موسى وعمرو أديب.

حواس: الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون نوفمبر المقبل |فيديو

أكد العالم الأثري الدكتور زاهي حواس، أن مصر ستحتفل في نوفمبر المقبل بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون، موضحا أن بطل العام القادم سيكون " توت عنخ أمون " .

زاهي حواس : ما تم اكتشافه من الآثار المصرية 30% فقط .. فيديو

أكد العالم الاثري ، الدكتور زاهي حواس ، أن ما تم اكتشافه من الأثار المصرية 30 % فقط من حجم الآثار المصرية ، موضحا أن مصر الحديثة بنيت فوق مصر القديمة ، ومنطقة عين شمس بأكملها بها أثار ، محذرا من التهريب والعصابات الذين يقلدون القطع الفرعونية .