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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الزراعية : الرئيس السيسي يقود البلاد لنهضة تنموية شاملة

صورة من اجتماع وزير
صورة من اجتماع وزير الزراعة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يقود الدولة حاليا في خطة طموحة للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الصحراوية من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها وايضا المياه الجوفية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.


وأضاف السيد القصير، خلال ترأسه اليوم لمجلس إدارة مركز بحوث الصحراء، أن هذا يلقى بمسئولية كبيرة على مركز بحوث الصحراء، الذي يضم خبرات كبيرة متميزة في ضرورة الاستفادة من الجانب الاستيراتيجي والتخطيطي وتطبيق البحوث العلمية على أرض الواقع، وإيجاد حلول لقضايا الكثبان الرملية والتغلب على مشاكل نقص المياه واستنباط اصناف جديدة تلائم الصحراء والاهتمام بالتراكيب المحصولية والحصر التصنيفي بالمناطق الصحراوية ، حيث درجات الحرارة المرتفعة ، وأيضا مساعدة المزارعين في زيادة الإنتاجية وتنمية اقتصاديات المشروعات الزراعية في البيئات الصحراوية.


وجه وزير الزراعة، بزيادة دور بحوث الصحراء في مجال مراكز تجميع الألبان وتنمية الثروة الحيوانية والاستفادة من مياه الأمطار وإقامة السدود وتنمية الوديان وتقديم حلول لكل القضايا الموجودة على الساحة والمرتبطة بالتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي وندرة المياه والتغيرات المناخية وايضا المراعي الطبيعية وإيجاد حلول لكل هذه القضايا.

 

وأشار إلى أهمية العمل الجماعي والتعاون المشترك بين المراكز والمعاهد البحثية في وزارتي الزراعة والتعليم العالي ، من أجل تقديم حلول عملية وبحوث تطبيقية للارتقاء بالانتاج الزراعي ومعالجة كافة القضايا المرتبطة به، مؤكدا أنه وجه بتسهيل إجراءات تسجيل الأصناف الجديدة للمحاصيل الزراعية، للاستفادة من جهود العلماء والباحثين في المراكز البحثية والجامعات المصرية.

 

وكان مجلس إدارة مركز بحوث الصحراء كان قد عقد اجتماعا اليوم برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة دور المركز في جهود الدولة في مجال التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي، وكذلك مناقشة بعض الموضوعات الفنية والإدارية والمالية المتعلقة بالعاملين في المركز.

 

حضر الاجتماع الدكتور عصام فايد وزير الزراعة الأسبق، والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، وأعضاء مجلس الإدارة د محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، واللواء ناصر فوزي رئيس الجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ، واللواء عمرو عبدالوهاب رئيس شركة تنمية الريف المصري، والدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية ، ونواب رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نعيم مصيلحى مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي والمستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة.

 

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