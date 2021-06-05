بنسبة 77% .. بدرة قعلول: الشعب التونسي أصبح لا يثق في الغنوشي

قالت بدرة قعلول، مدير المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن الاحتجاجات التونسية هذه المرة قوية وشديدة عن غيرها، منوه إلى أن هناك عنف متبادل يحدث الآن بين المتظاهرين والأمن التونسي.



وأضافت "بدر قعلول" خلال مداخلتها الهاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن الوضع في تونس أصبح كارثي خاصة الاقتصادي والاجتماعي، مشددة على أن الأوضاع لا تنذر بالخير أيضا، منوها إلى أن الحكومة لا تراعي المواطن التونسي كما أن الاتفاقيات الخارجية ستتسبب في حدوث رهن تونس مستقبلا.



ولفتت مدير المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية: إلى أن هناك دعوات لإسقاط حكم الغنوشي والإخوان، مشيرة إلى أن الشعب التونسي أصبح لا يثق في راشد الغنوشي بنسبة تصل إلى 77%.



وأوضحت أن المعارضة التونسية تضغط بقوة من خلال الشعب التونسي وغضبه تجاه الحكومة والقرارات.



وأكدت على أن الشعب التونسي بدأ في الثوران بعد 10 سنوات من الإرهاب السياسي.



