عاجل
أخبار التوك شو| وزير التربية والتعليم يكشف عن موعد امتحانات الثانوية العامة..ومحافظ الإسكندرية يوجه رسالة لأهالي منطقة نادي الصيد.. العليا للفيروسات: التطعيم يقي من الفيروس بنسبة 80% بسبب طائرة ورقية.. عامود كهرباء يصعق طالب بالسنبلاوين خطف وهتك عرض وقتل.. 3 يوليو أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل ريماس طفلة الدقهلية أخبار التعليم.. ألغاء ندب ملاحظ بمدرسة ناصر فى قنا.. وشوقي: ننصح طلاب الثانوية حل الامتحان إلكتروني وبابل شيت لمصلحتهم استشاري مخ وأعصاب يكشف أعراض خطيرة تدل على الإصابة بـ كورونا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بنسبة 77% .. بدرة قعلول: الشعب التونسي أصبح لا يثق في الغنوشي

صدى البلد

قالت بدرة قعلول، مدير المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن الاحتجاجات التونسية هذه المرة قوية وشديدة عن غيرها، منوه إلى أن هناك عنف متبادل يحدث الآن بين المتظاهرين والأمن التونسي.
 

وأضافت "بدر قعلول" خلال مداخلتها الهاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن الوضع في تونس أصبح كارثي خاصة الاقتصادي والاجتماعي، مشددة على أن الأوضاع لا تنذر بالخير أيضا، منوها إلى أن الحكومة لا تراعي المواطن التونسي كما أن الاتفاقيات الخارجية ستتسبب في حدوث رهن تونس مستقبلا.
 

ولفتت مدير المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية: إلى أن هناك دعوات لإسقاط حكم الغنوشي والإخوان، مشيرة إلى أن الشعب التونسي أصبح لا يثق في راشد الغنوشي بنسبة تصل إلى 77%.
 

وأوضحت أن المعارضة التونسية تضغط بقوة من خلال الشعب التونسي وغضبه تجاه الحكومة والقرارات.
 

وأكدت على أن الشعب التونسي بدأ في الثوران بعد 10 سنوات من الإرهاب السياسي.

 

المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمن التونسي تونس المعارضة التونسية اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

قبل اكتشاف علاج لحالتها.. رحلة أنجلينا جولي مع السرطان منذ سنوات

في اليوم العالمي للبيئة.. تعرف على أفضل سيارات صديقة للبيئة

التجارة والصناعة: الصادرات المصرية في عهد السيسي تؤكد نجاح الحكومة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 بعد اعتماده من وزير التعليم.. مستند

ننشر جدول الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة .. صور

زاهي حواس يكشف تفاصيل أزمته مع "ميسي" وكواليس زيارة أوباما للأهرامات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش وقت.. وزير التعليم: لن نطبق نظام التحسين في الثانوية العامة 2021

وفاة شقيقة الفنان محمود عبد العزيز

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

ضرب شابًا وسب فتاة.. مفجرة واقعة مشاجرة أحمد سعد تكشف آخر المستجدات

أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم السبت.. كارتيرون يحرج فرجاني ساسي

أحمد الطيب يودع فرجاني ساسي ويتمنى له التوفيق مع فريقه الجديد.. شاهد

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

وزير التعليم : إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة بداية من العام الدراسي 2022/2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم حرقه جثتها.. صدمة زوج بعد عودة زوجته المصابة بكورونا من الموت

امرأة تعثر على فوطة بالفيجتار وسط الدجاج المقلي.. شاهد رد فعل المطعم|صور

فخر مصر.. نجاح طاقم طبي بالدمرداش في فصل توأم بروندي ملتصق حالته نادرة|صور

لانفصالها عن زوجها.. كيم كارداشيان تنهار في البكاء على الهواء مباشرة|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. بياكل شنبه.. استخراج 3 كيلو شعر من معدة شاب

«بتكلم مين يلا».. القصة الكاملة لـ خناقة أحمد سعد وشاب داخل بنزينة

تطوير التعليم.. ماذا قدم الرئيس السيسي في 7 سنوات؟ "فيديوجراف"

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

اﻟﻤﺰﻳﺪ