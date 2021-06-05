رئيس جامعة الأقصر يتفقد امتحانات الفنون الجميلة: لم نرصد أى مشكلة

شدد على توفير إجراءات مواجهة كورونا

تفقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، بدء امتحانات نهاية العام بكلية الفنون الجميلة، يرافقه الدكتور هشام المعداوي، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور أحمد محيي حمزة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور محمود علام، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات العملية والتأكد من اتباع كافة التدابير الوقائية والاحترازية.



كما تفقد رئيس الجامعة، تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات والكشف الطبي على الطلاب قبيل الدخول الى لجان الامتحانات وتعقيم الأيدى بالمطهرات، مع الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد بين الطلبة، وتواجد الادارة الطبية لمتابعة اللجان باستمرار، مشيرًا إلى قيام عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بمتابعة الامتحانات وتطبيق الاجراءات وتنفيذ التعليمات بكل كلية، مؤكدا أنه لم يتم رصد أية مشكلة داخل لجان الامتحانات.



وخلال جولته تفقد رئيس الجامعة، مقرات وقاعات الامتحانات والمعامل والغرفة المخصصة للعزل بالكلية، كما اطمأن رئيس الجامعة على سير الامتحانات وانتظامها خلال الفترة المقبلة، فى ظل الإعداد الجيد والدقة فى الالتزام بالضوابط والتدابير الوقائية والاحترازية، مشدداَ على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبناء جامعة الأقصر.



وأكد رئيس الجامعة، ضرورة تعقيم قاعات الامتحانات قبل اللجان، وكذلك بين كل لجنة امتحان وأخرى خلال اليوم، تحت إشراف مسئول السلامة والصحة المهنية بالكلية، ومراعاة الوقت المناسب بين كل لجنة امتحان وأخرى لمغادرة الطلاب للجنة المنتهية ليتم اتخاذ إجراءات التعقيم قبل اللجنة الأخرى، وضرورة تهوية قاعات الامتحانات، وترك جميع الأبواب والنوافذ مفتوحة بصفة دورية.

IMG-20210605-WA0019

IMG-20210605-WA0020

IMG-20210605-WA0017

IMG-20210605-WA0016

IMG-20210605-WA0018