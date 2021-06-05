عاجل
أخبار التوك شو| وزير التربية والتعليم يكشف عن موعد امتحانات الثانوية العامة..ومحافظ الإسكندرية يوجه رسالة لأهالي منطقة نادي الصيد.. العليا للفيروسات: التطعيم يقي من الفيروس بنسبة 80% بسبب طائرة ورقية.. عامود كهرباء يصعق طالب بالسنبلاوين خطف وهتك عرض وقتل.. 3 يوليو أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل ريماس طفلة الدقهلية أخبار التعليم.. ألغاء ندب ملاحظ بمدرسة ناصر فى قنا.. وشوقي: ننصح طلاب الثانوية حل الامتحان إلكتروني وبابل شيت لمصلحتهم استشاري مخ وأعصاب يكشف أعراض خطيرة تدل على الإصابة بـ كورونا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شدد على توفير إجراءات مواجهة كورونا

رئيس جامعة الأقصر يتفقد امتحانات الفنون الجميلة: لم نرصد أى مشكلة

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر يتفقد بدء امتحانات نهاية العام

تفقد  الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، بدء امتحانات نهاية العام بكلية الفنون الجميلة، يرافقه الدكتور هشام المعداوي، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور أحمد محيي حمزة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور محمود علام، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات العملية والتأكد من اتباع كافة التدابير الوقائية والاحترازية.


كما تفقد رئيس الجامعة، تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات والكشف الطبي على الطلاب قبيل الدخول الى لجان الامتحانات وتعقيم الأيدى بالمطهرات، مع الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد بين الطلبة، وتواجد الادارة الطبية لمتابعة اللجان باستمرار، مشيرًا إلى قيام عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بمتابعة الامتحانات وتطبيق الاجراءات وتنفيذ التعليمات بكل كلية، مؤكدا أنه لم يتم رصد أية مشكلة داخل لجان الامتحانات.

رئيس جامعة الأقصر يتفقد انطلاق حملة تطعيم فيروس كورونا

دراجو الاقصر يدعمون أطفال مستشفى سرطان الأطفال بالاقصر


وخلال جولته تفقد رئيس الجامعة، مقرات وقاعات الامتحانات والمعامل والغرفة المخصصة للعزل بالكلية، كما اطمأن رئيس الجامعة على سير الامتحانات وانتظامها خلال الفترة المقبلة، فى ظل الإعداد الجيد والدقة فى الالتزام بالضوابط والتدابير الوقائية والاحترازية، مشدداَ على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبناء جامعة الأقصر.


وأكد رئيس الجامعة، ضرورة تعقيم قاعات الامتحانات قبل اللجان، وكذلك بين كل لجنة امتحان وأخرى خلال اليوم، تحت إشراف مسئول السلامة والصحة المهنية بالكلية، ومراعاة الوقت المناسب بين كل لجنة امتحان وأخرى لمغادرة الطلاب للجنة المنتهية ليتم اتخاذ إجراءات التعقيم قبل اللجنة الأخرى، وضرورة تهوية قاعات الامتحانات، وترك جميع الأبواب والنوافذ مفتوحة بصفة دورية.

IMG-20210605-WA0019
IMG-20210605-WA0019
IMG-20210605-WA0020
IMG-20210605-WA0020
IMG-20210605-WA0017
IMG-20210605-WA0017
IMG-20210605-WA0016
IMG-20210605-WA0016
IMG-20210605-WA0018
IMG-20210605-WA0018
IMG-20210605-WA0014
IMG-20210605-WA0014
امتحانات الأقصر الإجراءات الاحترازية أعضاء هيئة التدريس قاعات الامتحانات الفنون الجميلة أمتحانات نهاية العام عميد كلية سير الامتحانات

ترشيحاتنا

قبل اكتشاف علاج لحالتها.. رحلة أنجلينا جولي مع السرطان منذ سنوات

في اليوم العالمي للبيئة.. تعرف على أفضل سيارات صديقة للبيئة

التجارة والصناعة: الصادرات المصرية في عهد السيسي تؤكد نجاح الحكومة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 بعد اعتماده من وزير التعليم.. مستند

ننشر جدول الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة .. صور

زاهي حواس يكشف تفاصيل أزمته مع "ميسي" وكواليس زيارة أوباما للأهرامات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش وقت.. وزير التعليم: لن نطبق نظام التحسين في الثانوية العامة 2021

وفاة شقيقة الفنان محمود عبد العزيز

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

ضرب شابًا وسب فتاة.. مفجرة واقعة مشاجرة أحمد سعد تكشف آخر المستجدات

أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم السبت.. كارتيرون يحرج فرجاني ساسي

أحمد الطيب يودع فرجاني ساسي ويتمنى له التوفيق مع فريقه الجديد.. شاهد

وزير التعليم : إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة بداية من العام الدراسي 2022/2023

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم حرقه جثتها.. صدمة زوج بعد عودة زوجته المصابة بكورونا من الموت

امرأة تعثر على فوطة بالفيجتار وسط الدجاج المقلي.. شاهد رد فعل المطعم|صور

فخر مصر.. نجاح طاقم طبي بالدمرداش في فصل توأم بروندي ملتصق حالته نادرة|صور

لانفصالها عن زوجها.. كيم كارداشيان تنهار في البكاء على الهواء مباشرة|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. بياكل شنبه.. استخراج 3 كيلو شعر من معدة شاب

«بتكلم مين يلا».. القصة الكاملة لـ خناقة أحمد سعد وشاب داخل بنزينة

تطوير التعليم.. ماذا قدم الرئيس السيسي في 7 سنوات؟ "فيديوجراف"

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

اﻟﻤﺰﻳﺪ