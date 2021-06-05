لعدم اجادته السباحة.. مصرع طالب غرقا بمصيف جمصة
لقي طالب مصرعه غرقا بمياه البحر المتوسط، بمصيف جمصة بمحافظة الدقهلية، وذلك اثناء الاستحمام ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي غرقا.
كانت مديرية امن الدقهلية، تلقت اخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة جمصة من مستشفى جمصة المركزي بوصول المدعو "حسام محمد فوزى محمد " 18 عاما، طالب، ومقيم بندر طلخا ( جثة هامدة - ادعاء حادث غرق).
وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص ومناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وبسؤال والده المدعو "محمد فوزى محمد محمد " 43 عاما ، حاصل على دبلوم صناعة ، ومقيم بذات العنوان قرر بأنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بمياه بحر مصيف جمصة، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي غرقا ، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.
وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ، ولا توجد شبهة جنائية و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/18 عوارض قسم جمصة ، وجاري العرض على النيابة العامة.