لعدم اجادته السباحة.. مصرع طالب غرقا بمصيف جمصة

لقي طالب مصرعه غرقا بمياه البحر المتوسط، بمصيف جمصة بمحافظة الدقهلية، وذلك اثناء الاستحمام ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي غرقا.



كانت مديرية امن الدقهلية، تلقت اخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة جمصة من مستشفى جمصة المركزي بوصول المدعو "حسام محمد فوزى محمد " 18 عاما، طالب، ومقيم بندر طلخا ( جثة هامدة - ادعاء حادث غرق).



وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص ومناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وبسؤال والده المدعو "محمد فوزى محمد محمد " 43 عاما ، حاصل على دبلوم صناعة ، ومقيم بذات العنوان قرر بأنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بمياه بحر مصيف جمصة، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي غرقا ، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.



وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ، ولا توجد شبهة جنائية و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/18 عوارض قسم جمصة ، وجاري العرض على النيابة العامة.