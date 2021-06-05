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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علم اجتماع: الرئيس مؤمن برسالة المرأة.. وحريص على تمكينها

عزة فتحى أستاذ علم
عزة فتحى أستاذ علم الاجتماع

قالت الدكتورة عزة فتحى، أستاذ علم الاجتماع، إن المجتمع المصري كان فى حالة سيولة سياسية واقتصادية وأخلاقية، وأجهزة المخابرات اشتغلت على حرب الجيلين الرابع والخامس.

 وأضافت خلال لقائها ببرنامج “صباح الخير في مصر”، ان الشعب المصري فقد مقاومات أساسية فى مرحلة ما بعد 2011، موضحة أن المرأة قادت التحول الذى حدث فى مصر، لأنها دائما تسعى نحو الهدف وتنظر دائماً إلى مستقبل أولادها، لذلك هى التى قامت بدفع ابناءها وزوجها للنزول فى 30 يونيو، لذلك الرئيس السيسي دائماً مؤمن برسالة المرأة وحريص على تمكينها فى شتي المجالات.

وأضافت أن المرأة التى دفعت الأسرة للنزول والمشاركة فى حملة 100 مليون صحة للاطمئنان على صحتهم ضمن الاصلاح الاجتماعي.

وتابعت: “المرأه فى عهد السيسي تولت العديد من المناصب القيادية الهامة لتمكينها، ولا تزال الجهود تتواصل في إكساب المرأة حقوقها وتعزيز دورها الذي يساهم في تقدم وازدهار العملية التنموية للدولة”.

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