بسبب طائرة ورقية.. عامود كهرباء يصعق طالب بالسنبلاوين

أصيب طالب بصعق بالتيار الكهربائي وضمور كامل بالذراع الأيمن وذلك بعدما جذبه التيار الكهربائي أثناء اللهو بطائرته الورقية بجوار أحد أعمدة الجهد المتوسط بقرية "الروضة" مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية ، وتم تحويله إلي مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالته.



كانت مديرية امن الدقهلية، تلقت اخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول المدعو "أحمد محمد شوقي مرسی " 14 عاما، طالب بالصف الثالث الإعدادي ، ومقيم قرية " ميت غراب " دائرة المركز، مصابًا بضمور کامل بالذراع الأيمن من الكوع حتى كف اليد (ادعاء صعق كهربائي) وتم تحويله إلى المستشفى الدولي بالمنصورة.



وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال خالته المدعوة "سهام عطا محمود أحمد " 42 عاما ،ربة منزل ، ومقيمة قرية "الروضة" دائرة المركز قررت بأنه أثناء تواجد نجل شقيقتها لزيارة جده لوالدته بقرية "الروضة " دائرة المركز، وأثناء قيامه باللهو بطائرته الورقية بجوار أحد أعمدة الجهد المتوسط المار بالقرية جذبه التيار مما أدى إلى حدوث إصابته، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.



وبسؤال كلا من والدة المصاب المدعوة "سماح عطا محمود أحمد " 36 عاما ،ربة منزل ، وعم المصاب المدعو "أحمد شوقي محمد المرسی " 34 عاما ،سمكري سيارات ، ويقيمان بذات القرية أيدا مضمون الفحص ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك .



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5160 إداري مركز شرطة السنبلاوين ، وجاري العرض على النيابة العامة.