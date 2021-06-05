بسبب طائرة ورقية.. عامود كهرباء يصعق طالب بالسنبلاوين
أصيب طالب بصعق بالتيار الكهربائي وضمور كامل بالذراع الأيمن وذلك بعدما جذبه التيار الكهربائي أثناء اللهو بطائرته الورقية بجوار أحد أعمدة الجهد المتوسط بقرية "الروضة" مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية ، وتم تحويله إلي مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالته.
كانت مديرية امن الدقهلية، تلقت اخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول المدعو "أحمد محمد شوقي مرسی " 14 عاما، طالب بالصف الثالث الإعدادي ، ومقيم قرية " ميت غراب " دائرة المركز، مصابًا بضمور کامل بالذراع الأيمن من الكوع حتى كف اليد (ادعاء صعق كهربائي) وتم تحويله إلى المستشفى الدولي بالمنصورة.
وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال خالته المدعوة "سهام عطا محمود أحمد " 42 عاما ،ربة منزل ، ومقيمة قرية "الروضة" دائرة المركز قررت بأنه أثناء تواجد نجل شقيقتها لزيارة جده لوالدته بقرية "الروضة " دائرة المركز، وأثناء قيامه باللهو بطائرته الورقية بجوار أحد أعمدة الجهد المتوسط المار بالقرية جذبه التيار مما أدى إلى حدوث إصابته، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.
وبسؤال كلا من والدة المصاب المدعوة "سماح عطا محمود أحمد " 36 عاما ،ربة منزل ، وعم المصاب المدعو "أحمد شوقي محمد المرسی " 34 عاما ،سمكري سيارات ، ويقيمان بذات القرية أيدا مضمون الفحص ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك .
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5160 إداري مركز شرطة السنبلاوين ، وجاري العرض على النيابة العامة.