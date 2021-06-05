احتجاج رسمي من الألومنيوم لاتحاد الكرة بسبب إعادة مباراة سمسطا

تقدم نادي الالومنيوم بتظلم رسمي لإتحاد كرة القدم بشأن إعادة مباراته أمام فريق مركز شباب سمسطا .

واستند نادي الالومنيوم في شكواه إلى أن الاحداث التي تسببت في إلغاء المباراة من الاعتداء على الحكم من جانب فريق سمسطا تقضي بإحتساب النتيجة لصالح الألومنيوم واعتباره فائزا بثلاث أهداف دون ردد

وتمسك نادي الالومنيوم في شكواه بأنه حال تمسك الاتحاد بإعادة المباراة فعليه أن يراعي إتاحة الفرص الأيام بين المباريات ونقل المباراة إلى ملعب محايد

وفي وقت سابق قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة مركز شباب سمسطا مع الألومنيوم ضمن مسابقة دوري القسم الثاني يوم الثلاثاء المقبل بملعب مركز شباب ببا الرابعة عصرًا بدون جمهور.

وقررت مسابقات اتحاد الكرة توقيع غرامة مالية 5 آلاف جنيه على مركز شباب سمسطا لنزول أعضاء الجهاز الفني أرض الملعب للاعتراض على حكم المباراة ،مع إيقاف هاني جمال مدرب حراس المرمى وحسام حسن لاعب الفريق وعادل نور الدين لاعب الفريق 4 مباريات وألف جنيه غرامة لكل منهم لما بدر منهم تجاه الحكم وتوقيع غرامة مالية على الألومنيوم 5 آلاف جنيه لنزول أعضاء الجهاز الفني إلى أرض الملعب والاعتراض على الحكم.