عاجل
برلماني: ظاهرة خصم رصيد عملاء الإتصالات ليست فى كل الشركات شاهد .. طلاب الإعدادية بالفيوم : امتحان العربي من الكتاب المدرسى والنحو صعب رئيس معهد الشارقة: الفعاليات التراثية رؤية بصرية بمضمون اجتماعي هادف وحيوي أخبار التوك شو| وزير التربية والتعليم يكشف عن موعد امتحانات الثانوية العامة..ومحافظ الإسكندرية يوجه رسالة لأهالي منطقة نادي الصيد.. العليا للفيروسات: التطعيم يقي من الفيروس بنسبة 80% بسبب طائرة ورقية.. عامود كهرباء يصعق طالب بالسنبلاوين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احتجاج رسمي من الألومنيوم لاتحاد الكرة بسبب إعادة مباراة سمسطا

الالومنيوم
الالومنيوم

تقدم نادي الالومنيوم بتظلم رسمي لإتحاد كرة القدم بشأن إعادة مباراته أمام فريق مركز شباب سمسطا .

واستند نادي الالومنيوم في شكواه إلى أن الاحداث التي تسببت في إلغاء المباراة من الاعتداء على الحكم من جانب فريق سمسطا تقضي بإحتساب النتيجة لصالح الألومنيوم واعتباره فائزا بثلاث أهداف دون ردد

وتمسك نادي الالومنيوم في شكواه بأنه حال تمسك الاتحاد بإعادة المباراة فعليه أن يراعي إتاحة الفرص الأيام بين المباريات ونقل المباراة إلى ملعب محايد

وفي وقت سابق قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة مركز شباب سمسطا مع الألومنيوم ضمن مسابقة دوري القسم الثاني يوم الثلاثاء المقبل بملعب مركز شباب ببا الرابعة عصرًا بدون جمهور.

وقررت مسابقات اتحاد الكرة توقيع غرامة مالية 5 آلاف جنيه على مركز شباب سمسطا لنزول أعضاء الجهاز الفني أرض الملعب للاعتراض على حكم المباراة ،مع إيقاف هاني جمال مدرب حراس المرمى وحسام حسن لاعب الفريق وعادل نور الدين لاعب الفريق 4 مباريات وألف جنيه غرامة لكل منهم لما بدر منهم تجاه الحكم وتوقيع غرامة مالية على الألومنيوم 5 آلاف جنيه لنزول أعضاء الجهاز الفني إلى أرض الملعب والاعتراض على الحكم.

الالومنيوم سمسطا فريق سمسطا إتحاد كرة دوري القسم الثاني اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

قبل اكتشاف علاج لحالتها.. رحلة أنجلينا جولي مع السرطان منذ سنوات

في اليوم العالمي للبيئة.. تعرف على أفضل سيارات صديقة للبيئة

التجارة والصناعة: الصادرات المصرية في عهد السيسي تؤكد نجاح الحكومة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 بعد اعتماده من وزير التعليم.. مستند

ننشر جدول الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة .. صور

زاهي حواس يكشف تفاصيل أزمته مع "ميسي" وكواليس زيارة أوباما للأهرامات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش وقت.. وزير التعليم: لن نطبق نظام التحسين في الثانوية العامة 2021

وفاة شقيقة الفنان محمود عبد العزيز

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

ضرب شابًا وسب فتاة.. مفجرة واقعة مشاجرة أحمد سعد تكشف آخر المستجدات

أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم السبت.. كارتيرون يحرج فرجاني ساسي

أحمد الطيب يودع فرجاني ساسي ويتمنى له التوفيق مع فريقه الجديد.. شاهد

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

وزير التعليم : إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة بداية من العام الدراسي 2022/2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم حرقه جثتها.. صدمة زوج بعد عودة زوجته المصابة بكورونا من الموت

امرأة تعثر على فوطة بالفيجتار وسط الدجاج المقلي.. شاهد رد فعل المطعم|صور

فخر مصر.. نجاح طاقم طبي بالدمرداش في فصل توأم بروندي ملتصق حالته نادرة|صور

لانفصالها عن زوجها.. كيم كارداشيان تنهار في البكاء على الهواء مباشرة|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. بياكل شنبه.. استخراج 3 كيلو شعر من معدة شاب

«بتكلم مين يلا».. القصة الكاملة لـ خناقة أحمد سعد وشاب داخل بنزينة

تطوير التعليم.. ماذا قدم الرئيس السيسي في 7 سنوات؟ "فيديوجراف"

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

اﻟﻤﺰﻳﺪ