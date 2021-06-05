عاجل
برلماني: ظاهرة خصم رصيد عملاء الإتصالات ليست فى كل الشركات شاهد .. طلاب الإعدادية بالفيوم : امتحان العربي من الكتاب المدرسى والنحو صعب رئيس معهد الشارقة: الفعاليات التراثية رؤية بصرية بمضمون اجتماعي هادف وحيوي أخبار التوك شو| وزير التربية والتعليم يكشف عن موعد امتحانات الثانوية العامة..ومحافظ الإسكندرية يوجه رسالة لأهالي منطقة نادي الصيد.. العليا للفيروسات: التطعيم يقي من الفيروس بنسبة 80% بسبب طائرة ورقية.. عامود كهرباء يصعق طالب بالسنبلاوين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بن زايد: نقف بجانب ليبيا خلال مرحلة بناء عهد جديد

بن زايد والمنفي
بن زايد والمنفي

أكد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقوف الإمارات إلى جانب ليبيا خلال مرحلة بناء عهد جديد يحقق تطلعات شعبها الشقيق إلى الاستقرار والسلام والتنمية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الشيخ بن زايد على حسابه بموقع "تويتر"، عقب لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مشيرا إلى إجراء مباحثات بناءة حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكد موقف الإمارات الثابت تجاه دعم ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية والوحدة.

ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، اليوم السبت ، الذي يقوم بزيارة إلى الإمارات.

ورحب بن زايد بالمنفي وتمنى له التوفيق في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، في قيادة بلادهم إلى بر الأمان.

ونقل بن زايد إلى المنفي، تحيات الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتمنياته لليبيا الشقيقة وشعبها، السلام والاستقرار.

وتناول الجانبان المباحثات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى تطورات العملية السياسية في ليبيا والجهود المبذولة لدفعها إلى الأمام، فضلا عن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأكد بن زايد آل نهيان استعداد الإمارات لتقديم جميع أوجه الدعم والتعاون للتغلب على التحديات القائمة، ومواصلة العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل تعزيز أركان السلام والاستقرار وفق ما يتطلع إليه الشعب الليبي الشقيق.

من جانبه، شكر المنفي، الشيخ محمد بن زايد لمواقف الإمارات الإيجابية في دعم ليبيا وشعبها، ومساندتها لها في المحافل الدولية.

وأكد عمق العلاقات بين الإمارات وليبيا والتطلع نحو مزيد من التعزيز والتطوير لهذه العلاقات خلال الفترة المقبلة لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين.

الامارات ليبيا المجلس الرئاسي ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد العلاقات الثنائية

ترشيحاتنا

قبل اكتشاف علاج لحالتها.. رحلة أنجلينا جولي مع السرطان منذ سنوات

في اليوم العالمي للبيئة.. تعرف على أفضل سيارات صديقة للبيئة

التجارة والصناعة: الصادرات المصرية في عهد السيسي تؤكد نجاح الحكومة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 بعد اعتماده من وزير التعليم.. مستند

ننشر جدول الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة .. صور

زاهي حواس يكشف تفاصيل أزمته مع "ميسي" وكواليس زيارة أوباما للأهرامات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش وقت.. وزير التعليم: لن نطبق نظام التحسين في الثانوية العامة 2021

وفاة شقيقة الفنان محمود عبد العزيز

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

ضرب شابًا وسب فتاة.. مفجرة واقعة مشاجرة أحمد سعد تكشف آخر المستجدات

أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم السبت.. كارتيرون يحرج فرجاني ساسي

أحمد الطيب يودع فرجاني ساسي ويتمنى له التوفيق مع فريقه الجديد.. شاهد

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

وزير التعليم : إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة بداية من العام الدراسي 2022/2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم حرقه جثتها.. صدمة زوج بعد عودة زوجته المصابة بكورونا من الموت

امرأة تعثر على فوطة بالفيجتار وسط الدجاج المقلي.. شاهد رد فعل المطعم|صور

فخر مصر.. نجاح طاقم طبي بالدمرداش في فصل توأم بروندي ملتصق حالته نادرة|صور

لانفصالها عن زوجها.. كيم كارداشيان تنهار في البكاء على الهواء مباشرة|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. بياكل شنبه.. استخراج 3 كيلو شعر من معدة شاب

«بتكلم مين يلا».. القصة الكاملة لـ خناقة أحمد سعد وشاب داخل بنزينة

تطوير التعليم.. ماذا قدم الرئيس السيسي في 7 سنوات؟ "فيديوجراف"

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

اﻟﻤﺰﻳﺪ