بن زايد: نقف بجانب ليبيا خلال مرحلة بناء عهد جديد

أكد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقوف الإمارات إلى جانب ليبيا خلال مرحلة بناء عهد جديد يحقق تطلعات شعبها الشقيق إلى الاستقرار والسلام والتنمية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الشيخ بن زايد على حسابه بموقع "تويتر"، عقب لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مشيرا إلى إجراء مباحثات بناءة حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكد موقف الإمارات الثابت تجاه دعم ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية والوحدة.

ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، اليوم السبت ، الذي يقوم بزيارة إلى الإمارات.

ورحب بن زايد بالمنفي وتمنى له التوفيق في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، في قيادة بلادهم إلى بر الأمان.

ونقل بن زايد إلى المنفي، تحيات الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتمنياته لليبيا الشقيقة وشعبها، السلام والاستقرار.

وتناول الجانبان المباحثات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى تطورات العملية السياسية في ليبيا والجهود المبذولة لدفعها إلى الأمام، فضلا عن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأكد بن زايد آل نهيان استعداد الإمارات لتقديم جميع أوجه الدعم والتعاون للتغلب على التحديات القائمة، ومواصلة العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل تعزيز أركان السلام والاستقرار وفق ما يتطلع إليه الشعب الليبي الشقيق.

من جانبه، شكر المنفي، الشيخ محمد بن زايد لمواقف الإمارات الإيجابية في دعم ليبيا وشعبها، ومساندتها لها في المحافل الدولية.

وأكد عمق العلاقات بين الإمارات وليبيا والتطلع نحو مزيد من التعزيز والتطوير لهذه العلاقات خلال الفترة المقبلة لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين.