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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خطف وهتك عرض وقتل.. 3 يوليو أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل ريماس طفلة الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حددت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، جلسة يوم 3 يوليو 2021 المقبل لمحاكمة المتهم بقتل الطفلة "ريماس محمد عبد الرازق"، 8 سنوات، بمدينة دكرنس يوم 6 أبريل الماضي، بعد أن وجهت له النيابة اتهامات بالخطف وهتك العرض والقتل.
 

كان المتهم قد تمكن من استدراج المجني عليها أثناء خروجها من بيتها لشراء خبز لأسرتها وأخذها إلى شقته بمدينة دكرنس، إلا أنها عندما شعرت بالخطر صرخت فقتلها وألقي بجثتها على سلم البيت الذي يسكن به، ولم يتمكن من إخفاء جريمته بعد أن حضرت أسرتها للمكان ووجدتها غرقة في دمائها على السلم وتجمع الأهالي وتم القبض على المتهم وتسليمه إلى الشرطة.
 

كان المستشار حسام معجوز، المحامى العام الأول لنيابات شمال المنصورة الكلية، قد أحال قضية مقتل الطفلة "ريماس محمد عبد الرازق، 8 سنوات"، إلى محكمة استئناف المنصورة، لتحديد موعد لمحاكمة المتهم بقتلها أمام الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات، بعد أن اعترف المتهم "عبد العظيم م."، 43 عاما، حداد، بمنطقة منشية السيد محمود بدكرنس بمحافظة الدقهلية في تحقيقات النيابة بخطفها وقتلها بعد أن فشل في اغتصابها.


وأكد المتهم في تحقيقات النيابة أنه شاهد المجني عليها تسير في الشارع في تمام الحادية عشر صباحا، فنادي عليها وطلب منها اصطحابه لشراء بعض الحلوى حتى أن استدرجها إلى سلم منزله، بعد أن اعتقدت الطفلة أنه كفيف لأنه كان يرتدي نظارة سوداء على عينيه.


وأضاف أنه فور دخوله المنزل حاول لمس أجزاء حساسة من جسدها إلا أنها عندما اكتشفت أمره وتنبهت لفعلته قاومته وصرخت فحاول جذبها مرة أخرى إلا أنها بدأت في الصراخ، وحاول إسكاتها بأن استل سكينا، وسدد لها 3 طعنات بأنحاء متفرقة من الجسم حتى غرقت في دمائها ولامست الدماء ملابسة وقام بإخفائها بالسلم والتفكير في طريقة للتخلص من الجثة إلا أن اكتشاف أسرة الطفلة مكانها خلال البحث عنها جعلهم يصلون إلى مكانها قبل أن يخفى الجثة.


وكشف التقرير المبدئي لمعاينة الطب الشرعي لجثة الطفلة عدم وجود ثمة أثار لتعدي جنسي، مع وجود خدوش بأنحاء متفرقة بالجسم وطعنات مسددة بأنحاء متفرقة، نتيجة قيام المتهم بمحاولة التخلص من الطفلة خشية افتضاح أمره.

ريماس محاكمة الدقهلية دكرنس متهم

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