محافظ مطروح يوجه بإزالة ميدان شارع الإسكندرية

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة إزالة الميدان المواجه للمستشفى العام بمدخل شارع الإسكندرية نظراً لحجبه للرؤية بما يتسبب في كثرة الحوادث.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ مطروح اليوم السبت يرافقه مسؤولى مجلس مدينة مرسى مطروح.



وأكد المحافظ أن الميدان المواجه للمستشفى العام بحجب الرؤية بما يتسبب في كثرة الحوادث، خاصة مع تقاطعه في اتجاه القادمين من شارع المحطة - شكري القوتلي مع القادمين من مدخل المدينة لشارع إسكندرية، بالإضافة إلى الحرص على تحقيق السيولة المرورية.



ووجه المحافظ بضرورة التنسيق بين مجلس مدينة مرسى مطروح وإدارة المرور وجهاز التنسيق الحضاري لإعادة تنسيق الميدان بما يتيح سهولة الرؤية ويمنع أي حوادث مستقبلاً، والتيسير على المواطنين مع الحفاظ على الشكل الحضاري لمدخل المدينة.



كما تفقد محافظ مطروح أعمال إعادة تركيب البلاط والبلدورات برصيف شارع إسكندرية، بما يحقق الشكل الجمالي واستواء الرصيف ومنع الانحدار تيسيراً على المارة، والذي تم الانتهاء منه عدا الجزء الأخير يتم العمل به حالياً أمام مستشفى مطروح العام.