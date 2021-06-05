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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من أعراضه رؤية الموتى.. مرض غامض يتفشى في كندا

مرض غامض يتفشى في
مرض غامض يتفشى في كندا

رصد الأطباء في كندا عشرات حالات الإصابة بمرض غامض في مقاطعة نيو برونزويك، حيث تسبب المرض في وفاة 6 أشخاص خلال الأشهر الأخيرة في تلك المقاطعة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المرض الغامض يسبب ظهور سلسلة من الأعراض منها القلق والاكتئاب والتدهور العقلي الذي يتطور بوتائر سريعة والألم العضلي والأرق، بالإضافة إلى هلوسة سمعية وبصرية واضطرابات بصرية مخيفة مثل رؤية الموتى، وفقدان الذاكرة وصعوبة المشي.

واكتشف الأطباء في كندا 48 إصابة بهذا المرض المجهول، تتراوح أعمارهم بين 18 و84 عاما، بينما توفي 6 منهم، في وقت لم يحدد الأطباء أصول المرض الغامض وكيفية انتقاله بين البشر، كما يشعر سكان نيو برونزويك بالقلق المتزايد من ارتفاع الإصابات.

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وبحسب الصحيفة، وصل الأطباء في كندا إلى طريق مسدود للكشف عن أصول المرض الغامض الذي تم رصده للمرة الأولى عام 2015، حيث تم رصد 8 حالات إصابة به خلال 3 سنوات، لكن وتائر تفشي المرض تصاعدت في السنوات اللاحقة.

وأشارت “نيويورك تايمز” في تقريرها إلى أن معظم المرضى من مقيمي مدينة مونكتون وشبه جزيرة أكاديان.

من جانبه، يقول الدكتور نيل كاشمان طبيب الجهاز العصبي في جامعة كولومبيا البريطانية، الذي يحقق في أصول المرض الغامض إن أعراضه تعكس فقدان الدماغ والنخاع الشوكي سيطرتهما على الجسم، واصفا ذلك بالأمر المروع.

وأوضحت الصحيفة أن السلطات الصحية الكندية التي ركزت جهودها في الأشهر الأخيرة على محاربة جائحة فيروس كورونا، اضطرت إلى التعامل مع تفشي المرض الجديد أيضا بعد أن تسربت إلى وسائل الإعلام في مارس الماضي مذكرة لكبير الأطباء في نيو برونزويك بشأن الأوضاع في المقاطعة.

بينما يشعر السكان في كندا بالقلق، بل يتبنى بعضهم العديد من نظريات المؤامرة، حيث يلقي الناس باللوم على أبراج الهواتف المحمولة ولقاحات فيروس كورونا أو حتى بعض أنواع الطعام، في ظهور المرض.

ويقول الطبيب أليير ماريرو، وهو أول من لاحظ الأعراض الغريبة على المصابين بالمرض المجهول، إنه تشاور مع كبار العلماء حول العالم لفهم سبب المرض لكنه "لم يكن شيئا رأيناه من قبل".

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