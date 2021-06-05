ختام البطولة العربية للرماية.. والكويت تحصد المركز الأول

سيطر المنتخب الكويتي على المراكز الأولي خلال مشاركتة في منافسات البطولة العربية والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 12 يونيو الجاري، على ميادين نادي الصيد 6 أكتوبر، والمركز الأولمبي بالمعادي، بمشاركة أكثر من 300 رامي ورامية.



ونجح الرامي منصور الرشيدي، لاعب المنتخب الكويت في احتلال المركز الأول برفقة سعود عبد الرحمن حبيب و عبدالله الطرقي ، بينما جاء سعيد بن محسن المطيري و سعود بن حسن آل سعود و حاتم مرضي الشمري لاعبا المنتخب السعودي في المركز الثاني و حصد لاعبا المنتخب القطري على احمد و مسعود العزبه و راشد العزبه على المركز الثالث ، فيما وقع مصطفى حمدي و محمد يحيى صفوت و عمر هشام لاعبا فريق الاسكيت فى المركز الرابع.

وشهد مراسم تسليم الجوائز اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي و الأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود رئيس الإتحاد السعودي.

كما تم أيضاً تكريم رؤساء الاتحادات العربية المشاركة بالبطولة وكذلك اللجنة الفنية ولجنة الحكام.

ويشارك فى البطولة العربية للرماية كل من فلسطين وتونس والعراق وقطر ولبنان وسوريا والأردن والكويت وموريتانيا والجزائر والسعودية والسودان، واليمن وليبيا والإمارات، وقد شهد انطلاق منافسات البطولة أعضاء مجلس إدارة النادى الدكتورة إيمان كريم و الأستاذ محمد شرف والدكتور محمد الدباح المدير التنفيذى والعميد أحمد خيرى نائب المدير التنفيذى لشئون الرماية واللواء محمد ابو السعود القائم بأعمال مدير فرع اكتوبر و احمد بدران مدير ميادين الرماية بصيد أكتوبر