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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكره شي نهار.. شاهد لقاء الخميسي تدندن من داخل سيارتها.. فيديو

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

 

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها مقطع فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
 

وظهرت لقاء الخميسي داخل سيارتها بإطلالة صيفية أنيقة وهي تدندن بأغنية "بكره شي نهار"
للنجمة اللبنانية جوليا بطرس،  نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.
 

 

وشاركت لقاء الخميسي في مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.
 

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

لقاء الخميسي داخل سيارتها الفنانة لقاء الخميسى مقطع فيديو إطلالة صيفية مسلسل ضد الكسر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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