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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كرسي فى الكلوب

هشام صالح يحرج الجبلاية باستقالة مسببة.. واتحاد الكرة يرد بجهاز فني جديد

هشام صالح
هشام صالح

قى تطور مفاجئ عقب خسارة منتخب مصر لكرة الصالات نهائي كأس العرب لكرة الصالات التي أقيمت فى صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر أمام المغرب برباعية نظيفة والإعلان عن قرعة كأس العالم لكرة الصالات فى ليتوانيا تقدم هشام صالح المدير الفني بإستقالة مسببة.

 

وضرب هشام صالح بتقديمه الاستقالة المسببة كرسيا فى الكلوب وكشف مدى التخبط الإداري الذى تعيشه اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة.

 

فى المقابل لم توجه لجنة اتحاد الكرة المؤقت أى شكر للجهاز الفنى لكرة الصالات أو تعلن قبول الإستقالة وإنما لجأت إلى الرد بتعيين جهاز جديد يتولى المهمة خلال أيام

 

ويستعرض صدى البلد  أزمة إستقالة هشام صالح من تدريب منتخب مصر لكرة الصالات وموقف اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة.

استقالة مفاجئة

أعلن هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات إستقالته من منصبه في ظل اعتراضه على الأزمات الإدارية التي عاني منها المنتخب قبل البطولة العربية والتي استضافتها مصر مؤخرا.

ورفض هشام صالح السياسة التى يتبعها مسؤولي اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة بشأن منتخب مصر لكرة الصالات.

12 بندا 

ينشر “صدى البلد” بنود الاستقالة المسببة التي تقدم بها هشام صالح  المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات إلى اتحاد الكرة والبالغ عددها 12 بندا.

 

وجاء الـ 12 بندا على النحو التالي:

تجميد المنتخب في الفترة من شهر ديسمبر 2020 حتى 2021

إلغاء جميع المباريات الودية في هذه الفترة

توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري بعد أن تم وعدنا بعدم المساس بالجهاز على الرغم من الصعود لكأس العالم

إلغاء البرنامج التدريبي للمنتخب حتى كأس العالم

انتهاء الدوري المحلي في فبراير فى ظل ضعف منافساته

تخفيض رواتب الجهاز الفني بدون أي سبب

تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي في شهر إبريل بدون مدرب عام

الإشتراك في البطولة العربية في شهر مايو 2021 دون استشارة المدير الفني عن ميعادها ، و كان يمكن أن تؤجل شهرا للاستعداد القوي وتم التحفظ

أول معسكر مغلق استعدادا للبطولة العربية في 23 إبريل والبطولة سوف تبدأ يوم 20 مايو وهذا لا يكفي لقوة البطولة العربية والفرق المشاركة

قبل البطولة العربية تم الاجتماع مع رئيس اللجنة الثلاثية واكدت لهم أن الفريق لا يستطيع الوصول إلى النهائي بسبب ضعف الإعداد
عدم الاهتمام بالمنتخب أثناء البطولة العربية وعدم تهنئة  اللاعبين والجهاز الفنى بأي فوز حتي الوصول إلى المباراة النهائي

عدم زيارة المنتخب أثناء البطولة إلي جانب زيارة رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة لفريق المغرب قبل المباراة النهائية في حجرة الملابس لتشجيعهم

تشكيل جديد 

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة إجراء تعديلات على تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة الصالات ليكون على النحو التالي:

 

تامر إسماعيل  مديرا للمنتخب، وجهاد عرفة مديرًا فنيا ، وسامح صالح مدربا، وياسر عبد الخالق  مدربًا لحراس المرمى، وعمرو سالمان إداريًا .

 

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الوطني أولى استعداداته للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في ليتوانيا خلال سبتمبر المقبل حيث يقيم معسكرا السبت المقبل بمدينة السادس من أكتوبر.

منتخب مصر لكرة الصالات كأس العرب لكرة الصالات هشام صالح البطولة العربية اتحاد الكرة أحمد مجاهد

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