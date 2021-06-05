عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة النقل تعيد استخدم «الأسفلت القديم» في مشاريع الطرق.. تفاصيل

تدوير طبقات الرصف
تدوير طبقات الرصف

في ظل المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة النقل بقطاع الطرق والكباري، كان لزامًا عليها، البحث عن طرق لإعادة تدوير طبقات الأسفلت القديمة واستعملها مرة أخرى.

من هذا المنطلق، صدق رئيس الجمهورية علي التوسع فى إستخدام التقنية الحديثة لإعادة تدوير الأسفلت ( FDR-CIR ) والصديقة للبيئة والتى تعتمد على إعادة إستغلال وتدوير ناتج إزالة وكشط الأسفلت القديم فى أعمال صيانة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى أو الطرق المحلية داخل المحافظات.

وزير النقل: شركة أم أو تي للاستثمار والتنمية أصبح لها دور هادف وفعال

محافظ الجيزة و رئيس هيئة الطرق والكبارى يتفقدان أعمال تطوير شارع النيل السياحى

وفى إطار تنفيذ ذلك تم التعاقد على توريد مجموعة كبيرة من المعدات الحديثة لصالح الشركة المصرية للصيانة الذاتية التابعة لوزارة النقل بتكلفة 339 مليون جنيه .


ومن أهم الطرق المنفذة بهذه التقنية  (طريق الضبعة / فوكة - رصف طريق ( 90 ) شبين الكوم / بركة السبع بمسافة 7 كم - رصف مسافة 20 كم بطريق رأس غارب / الغردقة -رفع كفاءة طريق 41 بركة السبع /  جنزور بطول حوالي 5 كم.

ومن أهم الطرق الجاري تنفيذها  بهذه التقنية هى : ازدواج طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 36 كم- رفع كفاءة قطاع من طريق دمياط / بورسعيد الساحلي بطول 13 كم. 

تدوير طبقات الرصف وزير النقل مشروعات النقل تصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي

ترشيحاتنا

للمرة الثالثة .. هوجة استقالات بـ المسابقات ومدربي المنتخبات في عهد أحمد مجاهد

البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً مشتركا فى نطاق الأسطول الشمالى

كيفية صلاة الاستخارة ووقتها .. اعرف الضوابط الشرعية

تعرف على أسعار تويوتا الكاملة داخل السوق المصري .. صور

70 سنة في الحكم.. أول احتفال للملكة إليزابيث منذ بداية كورونا

"العين الثالثة" ابتكار جديد لحماية مدمني الهواتف الذكية.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتشال جثمان طفل غرق فى مصيف جمصة

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

مفيش وقت.. وزير التعليم: لن نطبق نظام التحسين في الثانوية العامة 2021

أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم السبت.. كارتيرون يحرج فرجاني ساسي

وفاة شقيقة الفنان محمود عبد العزيز

ضرب شابًا وسب فتاة.. مفجرة واقعة مشاجرة أحمد سعد تكشف آخر المستجدات

ياسمين عبد العزيز تحتفل بتخرج ابنتها.. فيديو

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم حرقه جثتها.. صدمة زوج بعد عودة زوجته المصابة بكورونا من الموت

امرأة تعثر على فوطة بالفيجتار وسط الدجاج المقلي.. شاهد رد فعل المطعم|صور

فخر مصر.. نجاح طاقم طبي بالدمرداش في فصل توأم بروندي ملتصق حالته نادرة|صور

لانفصالها عن زوجها.. كيم كارداشيان تنهار في البكاء على الهواء مباشرة|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. بياكل شنبه.. استخراج 3 كيلو شعر من معدة شاب

«بتكلم مين يلا».. القصة الكاملة لـ خناقة أحمد سعد وشاب داخل بنزينة

تطوير التعليم.. ماذا قدم الرئيس السيسي في 7 سنوات؟ "فيديوجراف"

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: مصر وأفريقيا والعالم

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الحضن

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ