وزارة النقل تعيد استخدم «الأسفلت القديم» في مشاريع الطرق.. تفاصيل

في ظل المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة النقل بقطاع الطرق والكباري، كان لزامًا عليها، البحث عن طرق لإعادة تدوير طبقات الأسفلت القديمة واستعملها مرة أخرى.

من هذا المنطلق، صدق رئيس الجمهورية علي التوسع فى إستخدام التقنية الحديثة لإعادة تدوير الأسفلت ( FDR-CIR ) والصديقة للبيئة والتى تعتمد على إعادة إستغلال وتدوير ناتج إزالة وكشط الأسفلت القديم فى أعمال صيانة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى أو الطرق المحلية داخل المحافظات.

وفى إطار تنفيذ ذلك تم التعاقد على توريد مجموعة كبيرة من المعدات الحديثة لصالح الشركة المصرية للصيانة الذاتية التابعة لوزارة النقل بتكلفة 339 مليون جنيه .



ومن أهم الطرق المنفذة بهذه التقنية (طريق الضبعة / فوكة - رصف طريق ( 90 ) شبين الكوم / بركة السبع بمسافة 7 كم - رصف مسافة 20 كم بطريق رأس غارب / الغردقة -رفع كفاءة طريق 41 بركة السبع / جنزور بطول حوالي 5 كم.

ومن أهم الطرق الجاري تنفيذها بهذه التقنية هى : ازدواج طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 36 كم- رفع كفاءة قطاع من طريق دمياط / بورسعيد الساحلي بطول 13 كم.