تحصين 110 آلاف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدرى الضأن في بني سويف

تحصين 110 ألف ضمن الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية من الأمراض ببني سويف

تلقى الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريرا من مديرية الطب البيطري، حول سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن، التي يتم تنفيذها،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة

وأكد التقرير،الذي أعده الدكتور عصام يحيى مدير الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها بلغ 110 ألاف و221 رأس، منها 90 ألف و783 رأساً من الأبقار،و 19 ألف و438 من الأغنام والماعز"منذ انطلاق الحملة في الثالث من أبرايل الماضى وحتى 3 يونيو 2021"،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة

و أشار مدير الطب البيطري إلى أنه، تنفيذا لتوجيهات المحافظ،قد تم الإعداد للحملة قبل انطلاقها،وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، موضحا أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية،

وأكد تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في الوحدات،علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية،وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.