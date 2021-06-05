مصرع عامل غرقا فى مياه مصيف جمصة

جرفه التيار وتم انتشال جثمانه

لقي عامل مصرعه غرقا بمياه البحر المتوسط في مصيف جمصة لعدم إجادته السباحة فجرفه التيار وتوفي غرقا وتم انتشال جثمانه.



ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية، بورود بلاغ لقسم شرطة جمصة من مستشفى جمصة المركزي بوصول المدعو" أحمد عبد الاله محمد على الكيلاني " 17 عاما، عامل ، ومقيم قرية " الروضة " دائرة مركز الستامونی ( جثة هامدة - إدعاء حادث غرق ) .



وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص ومناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية وبسؤال عمه المدعو "منير محمد علي الكيلاني "55 عاما، عامل ، ومقيم بذات القرية قرر أنه أثناء قيام ابن شقيقه بالإستحمام بمياه بحر مصيف جمصة ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي غرقا ، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ، ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/19 عوارض قسم جمصة ، وجاري العرض على النيابة العامة .