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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بحبه من صغري.. مفيد عاشور: أنا ممثل مع سبق الإصرار

مفيد عاشور
مفيد عاشور

قال الفنان مفيد عاشور، إنه حصل على مجموع كبير في الثانوية العامة ، وكان يرغب في دخول معهد فنون مسرحية لكن والده وجهه لـ  دخول كلية الهندسة".

 

وأضاف  مفيد عاشور   في حواره  مع الفنانة منال سلامة في برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" بعد تخريجي من كلية الهندسة التحقت بالجيش ثم قدمت للمعهد العالي للفنون المسرحية ونجحت".

 

وتابع مفيد عاشور :" أنا ممثل مع سبق الإصرار ولم أقم بتحويل مجالي من أجل التمثيل وأنا أحب التمثيل بشكل كبير منذ الصغر ".

 

وتابع مفيد عاشور :"  بدأت التمثيل في المرحلة الابتدائية والإعدادية  وفي الصف الرابع الابتدائي مدرس لغة عربية  كان يدعوني لقراءة مواضيع القراءة والنصوص ومواضيع التعبير في حصص القراءة وهذا المدرس زرع في نفسي حبي للتمثيل وكنت اعتبر الطلاب في الفصل هم المتفرجين وأنا الممثل ".

 

وأكمل مفيد عاشور :" لما دخلت الجامعة  في كلية الهندسة بحثت عن الالتحاق بفرقة المسرح في الكلية وبعد التخرج من كلية الهندسة دخلت المعهد العالي للفنون المسرحية ومن هناك بدأت رحلتي مع التمثيل ".

مفيد عاشور حلو الكلام منال سلامة اخبار التوك شو الفن

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