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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: إزالة مخالفات البناء العشوائية على مساحة 432 مترا

إزالة المخالفات
إزالة المخالفات

أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ،  عن استمرار جهود الأجهزة  التنفيذية فى إزالة مخالفات البناء العشوائية والتعديات على أملاك الدولة ، حيث شنت الأجهزة التنفيذية بحى الجنوب بقيادة أحمد زغلف رئيس حى الجنوب ، اليوم ، حملة مكبرة لإزالة التعديات والمبانى المخالفة على أملاك الدولة .

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وقد أسفرت الحملة ، عن إزالة  عدد 2 حالة صبة خرسانية على مساحة 288 م و حجرة بمساحة 144 م ، وشدد اللواء عادل الغضبان على استمرار المتابعة للمخالفات على أملاك الدولة وتوقيع العقوبات على المخالفين ، وذلك تماشيا مع خطة الدولة لمنع الممارسات الغير قانونية والاعتداء على ممتلكات الدولة ، واسترداد الأراضى لاستغلالها فى إقامة المشروعات التى تخدم الصالح العام

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محافظ بورسعيد التعديات على أملاك الدولة اللواء عادل الغضبان املاك الدولة الجنوب الصالح العام

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