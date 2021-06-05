محافظ بورسعيد: إزالة مخالفات البناء العشوائية على مساحة 432 مترا

أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية فى إزالة مخالفات البناء العشوائية والتعديات على أملاك الدولة ، حيث شنت الأجهزة التنفيذية بحى الجنوب بقيادة أحمد زغلف رئيس حى الجنوب ، اليوم ، حملة مكبرة لإزالة التعديات والمبانى المخالفة على أملاك الدولة .

وقد أسفرت الحملة ، عن إزالة عدد 2 حالة صبة خرسانية على مساحة 288 م و حجرة بمساحة 144 م ، وشدد اللواء عادل الغضبان على استمرار المتابعة للمخالفات على أملاك الدولة وتوقيع العقوبات على المخالفين ، وذلك تماشيا مع خطة الدولة لمنع الممارسات الغير قانونية والاعتداء على ممتلكات الدولة ، واسترداد الأراضى لاستغلالها فى إقامة المشروعات التى تخدم الصالح العام

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