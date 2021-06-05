صحف فلسطينية تشيد بالدور المصري في إعادة إعمار غزة



نشرت وكالة "معا" الفلسطينية اليوم السبت تقريراً حول مواصلة طواقم هندسية مصرية بمساندة آليات ومعدات ثقيلة وصلت من القاهرة، أمس الجمعة، أعمالها لليوم الثاني، بالمشاركة في إزالة ركام المباني التي دمّرها الجيش الإسرائيلي خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة.

وفي شارع الثورة، وسط مدينة غزة، بدأت الطواقم الهندسية، بإزالة وترحيل ركام مبنى وزارة العمل الفلسطينية، الذي دمّرته المقاتلات الحربية في 16 مايو الماضي.

كما انتقلت بعض تلك الطواقم، إلى حيّ الرمال (غرب المدينة)، لإزالة ركام برج الشروق، الذي كان يتكون من 13 طابقا، ودمّرته المقاتلات الحربية في 12 مايو.

ومن المقرر أن تواصل هذه الطواقم أعمالها، إلى جانب العمّال الفلسطينيين في إزالة ركام المباني، والمنازل المدمّرة، تمهيدا لعملية إعادة الإعمار.

ووفق وزارة الأشغال العامة والإسكان، فإن إجمالي حجم ركام المباني المدمّرة بغزة يتراوح بين 200 -300 ألف طن.

وفي 18 مايو الماضي، أعلنت مصر، تقديم 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة، الذي شهد تدميرًا بالغًا جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل على مدى 11 يوما، حسب بيان للرئاسة المصرية.

وفي 13 أبريل الماضي، تفجرت الأوضاع في فلسطين جراء اعتداءات "وحشية" إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة، وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية والمناطق العربية داخل إسرائيل، ثم تحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة، استمرت 11 يوماً، وانتهت بوقف لإطلاق النار، فجر 21 مايو الماضي.