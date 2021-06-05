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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف: مكافأة إثابة للمحصلين المتميزين في تحصيل إيرادات الهيئة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

 أشاد الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجهود العاملين بهيئة الأوقاف المصرية ، و قرر  خلال اجتماعه بقيادات هيئة الأوقاف المصرية اليوم  إثابة الأكثر تميزًا في مجال تحصيل الإيرادات بمناطق الهيئة الذين حققوا إنجازًا كبيرًا خلال شهر مايو 2021م من مديري ووكلاء المناطق والمحصلين وذلك على النحو التالي : 
 

أولا : مديرو ووكلاء المناطق
1- الشرقية 10000 جنيه 
2- بني سويف 7000 جنيه 
3- المنيا  7000 جنيه 
4- القليوبية 7000 جنيه 
5- الإسكندرية 7000 جنيه


ثانيًا : أعلى عشرة محصلين 
1- القاهرة محمود عادل 5000 جنيه
2- الشرقية حميدي فتحي 3000 جنيه
3- كفر الشيخ علي صابر 3000 جنيه
4- الدقهلية سناء عبد الله الشربيني 3000 جنيه
5- القليوبية حمدي علي 3000 جنيه
6- المنيا طارق الأشهب 3000 جنيه
7- طنطا عبد القادر حماد 3000 جنيه
8- بني سويف أحمد عيد 3000 جنيه
9- أسيوط محمد مدكور 2000 جنيه
10- البحيرة ياسر الشهاوي 2000 جنيه

و تتم مكافأة باقي المحصلين المتميزين من خلال الإثابة المقررة لكل منطقة على حدة حسب جهودهم في التحصيل.

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