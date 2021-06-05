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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أهل القرآن يؤيدون الرئيس السيسى وياسمين الحصرى تكرم الشيخ حشاد

نقابة القراء
نقابة القراء

أعلن محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لـ نقابة  محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر أن النقابة شهدت ظهر اليوم جلسة تاريخية، ترأسها الشيخ محمد صالح حشاد-شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء- وحضرها قيادات النقابة و نقباء المحافظات والأعضاء.

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افتتح الشيخ حشاد الجلسة بإرسال برقية  تأييد وشكر بإسم مجلس النقابة للرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك لدوره الفاعل ومواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مما كان له أكبر الأثر فى وقف إطلاق النار ودعمه لإعمار غزة واستضافة المصابين من الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية، وانتهز الشيخ حشاد فرصة انعقاد الجلسة من الشهر العربى ليجدد الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذى منح أصحاب المعاشات بالنقابة مبلغ مائتى ألف جنيه للمرة الثانية خلال ستة أشهر.

وأثناء انعقاد الجلسة فوجئ الشيخ حشاد والأعضاء بحضور الحاجة يااسمين الحصرى –كريمة الشيخ محمود خليل الحصرى- والوفد المرافق لها: اللواء نادر عشماوى مستشار جمعية الشيخ محمود خليل الحصرى ومحمد فؤاد والدكتور حمد الله الصفتى من قيادات الجمعية.

وقامت ياسمين الحصرى بإهداء درع مؤسسة الحصرى للشيخ محمد حشاد تكريما لدوره الفعال فى خدمة القرآن الكريم وأهله، ثم قامت "الحصرى" بإهداء العديد من مؤلفات والدها الشيخ الحصرى: (أحكام قراءة القرآن الكريم( و (مع القرآن الكريم) ومجلد (مقالات الضباع) على جميع الحضور.

من جانبه وجه الشيخ محمد حشاد الشكر للحاجة ياسمين الحصرى على زيارتها وإبلاغ المجلس بمساندة أعضاء المقارئ الذين أضيروا جراء الكورونا (كوفيد19)، حيث طلبت ياسمين كشفا بأسمائهم تمهيدا لدعمهم ماديا، وفي مفاجأة سارة لجميع أهل القرآن أعلنت ياسمين الحصرى منح مؤسسة الشيخ الحصرى مقرا للنقابة بأكتوبر، كما طلبت ضرورة عقد بروتكول تعاون بين النقابة وجمعية الشيخ الحصرى فى أسرع وقت ممكن إن شاء الله، وعلى هذا قام الشيخ حشاد بتفويض الشيخ صديق المنشاوى-أمين عام النقابة- كما كلفت (الخيام) د.حمد الله الصفتى بأهمية التعاون مع الشيخ صديق المنشاوي لإتمام إجراءات توقيع البروتوكول التعاون للجهتين بين الشيخ محمد حشاد وياسمين الحصرى .
 

نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر عبد الفتاح السيسي اسمين الحصرى مؤسسة الحصرى ياسمين الحصرى الشيخ حشاد

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