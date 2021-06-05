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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة أحدث فرقاطة شبحية

البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً مشتركا فى نطاق الأسطول الشمالى

البحرية المصرية
البحرية المصرية

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريباً بحرياً عابراً مشتركاً بنطاق الإسطول الشمالى بالبحر المتوسط  بإشتراك الفرقاطة المصرية الشبحية "سجم بورسعيد" والفرقاطة الفرنسية الشبحية (LAFAYETTE) عقب إنتهاء زيارتها لميناء الإسكندرية .

تضمن التدريب تنفيذ تمرين دفاع جوى ، وتمارين تكتيكية لإستخدامات الهل المسلح مع الوحدات البحرية ، وتمارين حرب إلكترونية.

ونفذ الجانبان تمرين رمى مدفعية سطحية ، والتدريب على عمليات الأمن البحرى التى تهدف لتحديد أماكن التهديدات السطحية والجوية .


يذكر أن تنفيذ فعاليات التدريب تمت بمشاركة الفرقاطة المصرية الشبحية "سجم بورسعيد" المجهزة بأحدث النظم القتالية والتكنولوجية والتى أنضمت حديثاً للقوات البحرية المصرية بعد تصنيعها بأيادى وسواعد مصرية فى شركة ترسانة الأسكندرية.

وتعد التدريبات المشتركة أحد أوجه التأكيد على جاهزية الوحدات البحرية وأطقمها ومواكبتها لكبرى القوات البحرية العالمية .

يأتي ذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة وإستمرارًا للتدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية مع الدول الصديقة .

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