للمرة الثالثة .. هوجة استقالات بـ المسابقات ومدربي المنتخبات في عهد أحمد مجاهد

ضربت مقر اتحاد الكرة هوجة استقالات منذ قدوم أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة للجبلاية بقرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” اعتراضا على سياساته الأحادية.

جاءت الاستقالات مسببة وتضمنت الاعتراض على تهميش دور المسئولين عن اللعبة أو عدم القدرة على العمل تحت قيادة أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة الذى أطاح برؤساء اللجان ويتولى إدارتها عبر العديد من الموظفين.

صدى البلد يسلط الضوء على الاستقالات الثلاث التي ضربت جدران اتحاد الكرة إبان عهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة أحمد مجاهد.

لجنة المسابقات

قدم مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، فى شهر ديسمبر من العام المنصرم استقالته من رئاسة لجنة المسابقات باتحاد الكرة، وقدمها رسميا للمدير التنفيذي لاتحاد الكرة وليد العطار.



وكشف مازن مرزوق عن سبب استقالته من رئاسة لجنة المسابقات، لاختلاف أسلوبه وطريقته في العمل، عن المجموعة التي اختارها الفيفا لإدارة شؤون اتحاد الكرة خلال الفترة القادمة.



أوضح مرزوق فى تصريحات له تجمعني علاقة طيبة مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة، وكذلك محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوا اللجنة الثلاثية، ولكن شعرت بأنني لن أتمكن من العمل معهم، ففضلت الاستقالة لرفع الحرج عن اللجنة الجديدة.



لجنة الكرة النسائية

فى شهر أبريل الماضى تقدمت لجنة الكرة النسائية فى اتحاد الكرة باستقالتها إلى اللجنة الثلاثية المؤقتة للجبلاية اعتراضا على تهميش دور أعضائها فى اللعبة.

وينشر صدى البلد أبرز البنود التى تضمنتها الاستقالة المقدمة من جانب لجنة الكرة النسائية إلى اتحاد الكرة.

جاءت أبرز بنود الاستقالة على النحو التالي:



عدم منح لجنة الكرة النسائية أي اختصاصات واضحة رغم أن دورها المنوط به كافة ما يتعلق باللعبة منصوص عليه وفقا للائحة النظام الأساسي في الاتحاد بتاريخ 2017.



كما تضمنت بنود الاستقالة انفراد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بالقرارات الخاصة بالكرة النسائية دون الرجوع إلى لجنة الكرة النسائية وعدم النظر فى أية توصيات صادرة منها من أجل تطوير اللعبة.



شملت بنود الاستقالة أيضا المجاملات التى تتبعها رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بشأن انسحاب فريق القلعة، وإعادة مباراة أجا والجونة رغم أن لجنة المسابقات احتسبت اللقاء لصالح أجا وفقا للائحة بعدما تعرض فريق الجونة لسرقة الكارنيهات الخاصة باللاعبات وانتظر طاقم الحكام للمدة القانونية ثم ألغى المباراة.



وشملت بنود الاستقالة الاعتراض على عدم وفاء رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بوعوده بإقامة بطولة للناشئين فى الكرة النسائية.



واشتكت لجنة الكرة النسائية فى طيات بنود الاستقالة بعدم وضع رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة ضمن أولوياته لعبة الكرة النسائية وتعامله باستهانة مع لجنة الكرة النسائية.



جهاز منتخب الصالات

أعلن هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات استقالته من منصبه في ظل اعتراضه على الأزمات الإدارية التي عاني منها المنتخب قبل البطولة العربية والتي استضافتها مصر مؤخرا.

ورفض هشام صالح السياسة التى يتبعها مسؤولي اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة بشأن منتخب مصر لكرة الصالات.

12 بندا

ينشر “صدى البلد” بنود الاستقالة المسببة التي تقدم بها هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات إلى اتحاد الكرة والبالغ عددها 12 بندا.

وجاءت الـ 12 بندا على النحو التالي:

تجميد المنتخب في الفترة من شهر ديسمبر 2020 حتى 2021

إلغاء جميع المباريات الودية في هذه الفترة

توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري بعد أن تم وعدنا بعدم المساس بالجهاز على الرغم من الصعود لكأس العالم

إلغاء البرنامج التدريبي للمنتخب حتى كأس العالم

انتهاء الدوري المحلي في فبراير فى ظل ضعف منافساته

تخفيض رواتب الجهاز الفني بدون أي سبب

تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي في شهر إبريل بدون مدرب عام

الإشتراك في البطولة العربية في شهر مايو 2021 دون استشارة المدير الفني عن ميعادها ، و كان يمكن أن تؤجل شهرا للاستعداد القوي وتم التحفظ

أول معسكر مغلق استعدادا للبطولة العربية في 23 إبريل والبطولة سوف تبدأ يوم 20 مايو وهذا لا يكفي لقوة البطولة العربية والفرق المشاركة

قبل البطولة العربية تم الاجتماع مع رئيس اللجنة الثلاثية وأكدت لهم أن الفريق لا يستطيع الوصول إلى النهائي بسبب ضعف الإعداد



عدم الاهتمام بالمنتخب أثناء البطولة العربية وعدم تهنئة اللاعبين والجهاز الفنى بأي فوز حتي الوصول إلى المباراة النهائي.

عدم زيارة المنتخب أثناء البطولة إلي جانب زيارة رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة لفريق المغرب قبل المباراة النهائية في حجرة الملابس لتشجيعهم.