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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موظفو آبل يرفضون العودة لمكاتب الشركة.. تفاصيل

موظفو آبل يرفضون
موظفو آبل يرفضون العودة لمكاتب الشركة

رفض موظفو شركة Apple آبل الأمريكية العودة إلى مكاتب الشركة ضمن سياسة الرجوع التدريجي للموظفين إلى مكاتب فروع الشركة والتي تتطلب العودة ثلاثة أيام في الأسبوع.

 

وفي رسالة داخلية أرسلها الموظفون إلى مسئولي شركة آبل  وحصل عليها موقع The Verge يطلبون من الشركة نهجًا مرنًا في العمل يسمح لأولئك الذين يريدون العمل من المنزل الاستمرار بشكل دائم.

 

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وتقول الرسالة: "نود أن ننتهز الفرصة للتعبير عن قلق متزايد بين زملائنا، حيث إن سياسة الجديدة للعودة التدريجية لمكاتب الشركة قد أجبرت بالفعل بعض زملائنا على الاستقالة". 


وشدد الموظفون أنه  "بدون الشمولية التي توفرها المرونة ، يشعر الكثير منا أنه يتعين علينا الاختيار بين سلامة عائلاتنا وصحتنا، وتمكيننا من القيام بأفضل أعمالنا ، أو أن نكون جزءًا من آبل ".

 

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من إرسال تيم كوك ملاحظة إلى موظفي شركة آبل يقول فيها إنهم سيحتاجون إلى العودة إلى المكتب أيام ثلاثة أيام في الأسبوع  بدءًا من شهر سبتمبر، كما يمكن لمعظم الموظفين العمل عن بعد مرتين في اليوم خلال الأسبوع. كما يمكن أيضًا أن تكون لمدة تصل إلى أسبوعين في السنة.  


وأضاف الموظفون أنهم لم يشعروا في كثير من الأحيان بأنهم غير مسموعين ، "ولكن في بعض الأحيان تم تجاهلنا بشكل متعمد ، مع عدم وجود تجاهل مستمر لمطالبنا" .

 

وطلب الموظفون رسميًا أن تعتبر شركة آبل  قرارات العمل المرنة عن بُعد، وإجراء مسح متكرر على مستوى الشركة مع تعليقات منظمة بشكل واضح وشفاف على مستوى الشركة بحيث تغطي المطالب.
 

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