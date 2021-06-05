حملة عسكرية لتوسعات الشرق .. التفاصيل الكاملة لواقعة العثور على لوحة الأسرة 26 العسكرية.. ( صور)

كشفت مصادر أثرية مطلعة، التفاصيل الكاملة لواقعة العثور على لوحة عسكرية تعود للأسرة 26 بغرب قناة السويس.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة، إن الواقعة بدأت، بتلقي شرطة السياحة والآثار ، الثلاثاء الماضي، بلاغاً من مواطن يدعي "يحي طه عبدالعزيز" ، مالك قطعة أرض بناحية القنطرة غرب، يفيد بوجود كتلة من الحجر أثناء استصلاحه وتمهيد أرضه للزراعة.

علي الفور، أجري العميد محمد رجب، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بمديرية أمن الإسماعيلية، إتصالا بمنطقة آثار الإسماعيلية، لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبه وجه الدكتور مصطفي الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور رئيس قطاع الأثار المصرية ، والدكتورة رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري بتشكيل لجنة برئاسة مدير منطقة آثار الإسماعيلية وعضوية مدير الحفائر بالمنطقة ومفتش آثار القنطرة غرب.

ضمت اللجنة كلا من مصطفى حسن نور "مدير منطقة أثار الإسماعيلية "، سامح هاشم "مدير الحفائر )"، محمد مصطفى عرفة "مدير تفتيش القنطرة".

توجهت اللجنة برفقة شرطة السياحة والأثار بالإسماعيلية إلى الأرض محل البلاغ، بحضور العميد محمد رجب "رئيس مباحث شرطة السياحة والأثار "



وتم إرشاد اللجنة من قبل المواطن عن مكان تلك القطعة الحجرية، واتضح لدى اللجنة وجود رمال من الرديم الصفراء فوق القطعة حوالي 50 سم.

وبعد الكشف إتضح أنها عبارة عن لوحة، من الحجر الرملي مقوسة من أعلى ترجع لعصر الأسرة 26، عليها خرطوش للمك واح- ايب- رع- خامس ملوك الأسرة 26 " 589 ق م – 570 ق م"، ويعلوها قرص الشمس المجنح، كما تحتوي على خمسة عشر سطراً من اللغة الهيروغيليفيه بشكل أفقي.

أوضحت المصادر، أن سمك اللوحة 45 سم، وتعتبر من اللوحات الحدودية التي كان يشيدها الملك أثناء توجه الحملات العسكرية ناحية الشرق.

وإتضح لدى اللجنة الأثرية المشكلة، أن المكان محل البلاغ يقع إلى الغرب من تل أثار دفنه ويبعد عنه حوالي 5 كيلو متر تقريباً وغير خاضع أو مملوك للمجلس الأعلى للأثار.

وفي صباح، الأربعاء الماضي، تمت الموافقة من قبل الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار على نقل اللوحة إلى متحف أثار الإسماعيلية، حيث صدر قرار نيابة القنطرة غرب، بنقل تلك القطعة إلى متحف أثار الإسماعيلية.

وقامت منطقة اثار الاسماعيلية بنقل اللوحة الأثرية، الخميس الماضي، إلى متحف أثار الإسماعيلية،

بتأمين من مديرية أمن الإسماعيلية وشرطة السياحة والأثار بالإسماعيلية ومركز شرطة القنطرة غرب، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية وتحرير محضر استلام بذلك.

يشار إلي أن تل أثار "دفنه"، من أهم التلال الأثرية بمنطقة أثار الإسماعيلية





















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