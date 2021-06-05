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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بوجاتي تعرض آخر نموذج فيرون سوبر سبورت للبيع فى المملكة المتحدة .. صور

صدى البلد

أعلن أحد ملاك السيارة الفاخرة بوجاتى فيرون سوبر سبورت عن بيعها مؤخرا ، والتي تعتبر آخر نسخ السيارة الخارقة محدودة الإنتاج التي تم صنعها في عام 2010 .

 

أوضح مالك السيارة بوجاتى فيرون سوبر سبورت ، الذى يدعى توم هارتلي جونيور ، ان السيارة تم انتاج 48 نسخة فقط حول العالم ، بالإضافة الى انها تتمتع بطبيعة خاصة فاخرة .

 

وقال توم هارتلي جونيور مالك السيارة الخارقة الفرنسية، ان بوجاتي لندن تجري فحوصات روتينية على السيارة كل 12 شهرًا، و تم قيادتها فقط 2،005 كم، ولديها ضمان ممتد من بوجاتي حتى يناير 2022.

 

وأضاف توم هارتلي جونيور ، ان السيارة الخارقة ستباع بشهادة بوجاتي الموقعة التي تؤكد إنها آخر منتجات بوجاتي فيرون سوبر سبورت التي تم تصنيعها على الإطلاق.

 

ولم يعلن مالك السيارة بوجاتى فيرون سوبر سبورت توم هارتلي جونيور ، عن سعر السيارة الذى يريد بيعها بها ، حتى الان ، ولكن يقدر الخبراء انها ستتجاوز ملايين الدولارات .

 

وتظهر السيارة بوجاتى فيرون سوبر سبورت بالصور المرفقة انها مكسوه بطلاء أسود غير لامع وتتميز أيضًا بعجلات سوداء بتيل مكابح حمراء. 

 

بالاضافة الى ان المقصورة الداخلية تتكون من جلد كارمين الأحمر اللامع مع لمسات مختلفة من ألياف الكربون، بما في ذلك الأبواب والكونسول الوسطي ، و سجاد وأغطية أرضية بلون كارمين الأحمر المطابق .

 

والجدير بالذكر ان السيارة بوجاتي فيرون سوبر سبورت ، قد حققت رقمًا قياسيًا جديدًا للسرعة القصوى لسيارة الإنتاج بعد أن وصلت إلى 431 كم / ساعة في مسار اختبار Ehra-Lessien في عام 2010.

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