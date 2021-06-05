تعليم الدقهلية تبحث استعدادات امتحانات الدبلومات الفنية

عقد اليوم السبت، على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات التعليميه ووكلاء الإدارات التعليميه بحضور كلا من مدير عام الشئون المالية والإدارية حامد أبو العنيين ومدير عام التعليم الفنى عبد القادر عبد القادر ومدير عام الخدمات الدكتور حازم الألفي، ومدير العلاقات العامه اسامه الوكيل ومدير المكتب الفنى الدكتور .محمود المغازى لمناقشة الاستعدادات لإمتحانات الدبلومات الفنيه العملية التى بدءت من ٢٠٢١/٦/٤ حتى ٢٠٢١/٦/١٨ والنظريه المقرر بدءها ٢٠٢١/٦/١٩حتى ٢٠٢١/٧/١ .

فيما شدد وكيل الوزارة على اتباع كآفة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتطهير وتعقيم لجان الامتحانات قبل وبعد الامتحانات وقد وفرت مديرية التربية والتعليم المطهرات وادوات التعقيم اللازمه وشدد ايضا على اتباع التعليمات الوزارية المنظمه لأعمال الأمتحانات.

و أكد عبد الرؤوف على مديرى الإدارات التعليمية بضروره تكثيف المتابعة على لجان الشهادة الإعدادية ومحاسبة المقصرين ومحاربة الغش بكافه سبله وأخد الإجراءات الصارمه مع المخالفين مؤكدا تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للطلاب باللجان الإمتحانية وتوفير جو هادئ داخل اللجان حفاظا على مستقبل أبنائنا الطلاب.