المعدات المصرية تواصل إزالة الأنقاض فى غزة تمهيدا لإعادة الإعمار.. فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات ترصد مواصلة المعدات المصرية إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة بقطاع غزة تمهيدا لإعادة الإعمار.



ورحب أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالأطقم الهندسية المصرية التي دخلت إلى القطاع للبدء في عملية إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال والمعدات والاطقم الهندسية والفنية المصرية إلى قطاع غزة من أجل البدء في إزالة الأنقاض وركام المنازل تمهيدا لبدء عملية إعادة الإعمار في إطار التخفيف عن مواطني القطاع وسرعة إعادة الحياة الي طبيعتها وتهيئة المجال لبدء عملية إعادة الإعمار في ضوء ما أعلنه الرئيس من التزام مصري بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع.



وقال مواطنون فلسطينيون :" شكرا للرئيس السيسي ومصر وعلى دعم قطاع غزة ومجهود إرسال معدات ازالة الانقاض والانقاض من أجل بناء القطاع مجددا ".

وأضاف فلسطيني آخر :" نشكر الشعب المصري والرئيس السيسي على المساعدات التي أرسلوها لإزالة الركام، ومصر دولة قول وفعل ومصر بادرة بإزالة الركام والأنقاض ومصر تنفذ وعدها بإعمار غزة".

وتابع أخر :" نشكر الرئيس السيسي على دعمه لقطاع غزة وربنا يفك الحصار علينا بمجهودات الشعب المصري وقيادته الحكيمة ".