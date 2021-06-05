عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كتير بيصدقوها.. أشهر 6 خرافات عن الدايت

كتير بيصدقوها ..
كتير بيصدقوها .. أشهر 6 خرافات عن الدايت

تلجأ الكثير من النساء لأنظمة الريجيم لإنقاص الوزن بسرعة ولكن يجب الانتباه لأهم الـ خرافات عن الدايت حيث تشكل عبئا إضافيا .

ووفقًا لما جاء فى موقع "Onlymyhealth" نرصد لكم أبرز 6 خرافات عن الدايت.
 

23 فائدة.. طريقة تحضير شوربة المشروم دايت

10 نصائح تساعدك في البدء بـ إنقاص الوزن

العشاء مبكرا ينقص الوزن


يعتقد عدد كبير من الناس أن تناول الطعام بعد الساعة 6 أو 6:30 مساءً يتسبب فى زيادة الوزن، لكن فى الحقيقة أن كل شخص جداول زمنية وعادات مختلفة لتناول الطعام ويُنصح بتصميم نظام غذائى مناسب لكل شخص، لذلك ينصح بتناول وجبات منتظمة مع فاصل زمنى لا يقل عن ساعتين بالنسبة للوجبة الأخيرة قبل النوم، مع أهمية المشى بخفة لبضع دقائق بعد العشاء وقبل النوم.

 

الليمون والعسل بالماء الساخن يحرق الدهون


حتى الآن لا يوجد أى دليل علمى يؤكد صحة هذا الاعتقاد يذيب الدهون، إذا كان الشخص يقوم بأى نوع من النشاط البدنى أو التدريبات فلا توجد مشكلة فى إضافة العسل إلى الماء، ولكن إذا لم تمارس الرياضة فستزيد السعرات الحرارية.
 

مكملات البروتين للرياضين


توجد عدة خرافات عن الدايت من بينها استخدام مكملات البروتين و المكملات الغذائية أثناء الرياضة لايناسب الجميع ويجب الحصول على مايحتاجه الجسم من بروتين من المصادر الطبيعية للبروتين مثل المكسرات والحليب والبقول وفول الصويا وغيرها، وإذا كان الشخص يتمتع بنمط حياة مستقر ويمارس الرياضة في صالة الألعاب الرياضية فقط من أجل إنقاص الوزن، فليست هناك حاجة إلى تناول مكملات غذائية.

والعكس سيحدث أما إذا كان الإنسان يريد زيادة الوزن فيمكنه أخذ المكملات الغذائية ولكن بشرط وهو استشارة اخصائي التغذية لتحديد أي مكملات غذائية مؤهل لتحديد الأنواع والكميات المناسبة لطبيعة جسمك وحالتك الصحية.


الكيتو دايت هو الأفضل لخسارة الوزن


عند الحديث خرافات عن الدايت لابد من الحديث عن الكيتو دايت أشهر الأنظمة الغذائية الحديثة ويعتمد على الدهون بشكل أساسى وبروتين مناسب ومنخفض الكربوهيدرات ويستخدم بشكل أساسي لعلاج الصرع ، لكن في الوقت الحاضر يستخدمه الكثير من الناس لفقدان الوزن، فلا فائدة من اتباعه إذا كان هناك مستويات منخفضة من الطاقة يوميا، لذلك اتبع أسلوب حياة صحي واحصل على نوم عميق وقم بنشاط بدني مثل  اليوجا والتأمل لإنقاص الوزن بشكل صحى.

 

لا تتناول البروتين عند ارتفاع حمض اليوريك


من الخرافات الشائعة أنه عند الإصابة بـ ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم ينبغي التوقف عن جميع الأطعمة البروتينية، وهذا ليس صحيحا فمن المهم معرفة سبب ارتفاع مستويات حمض البوليك وعلاجها حيث توجد أسباب عديدة منها زيادة الوزن وانخفاض النشاط البدنى  أو تناول الأطعمة المصنعة لذلك لابد من معرفة السبب واستشارة أخصائي تغذية .

 

الطماطم تسبب حصوات الكلى


يعتقد البعض أن تناول الطماطم يمكن أن يسبب حصوات الكلى ، ولكن فى الحقيقة توجد عدة أسباب محتملة لهذا الأمر منها السمنة، والإفراط فى استهلاك الملح والسكر، وعدم شرب كمية كافية من الماء، أما الطماطم فطالما يتم تناولها باعتدال لايوجد ضرر منها كما ينبغى عدم الامتناع عنها لأنها مصدر جيد لمضادات الأكسدة والليكوبين والكثير من العناصر الغذائية المفيدة الأخرى.

خرافات عن الدايت انقاص الوزن حرق الدهون خسارة الوزن الليمون والعسل زيادة الوزن

موضوعات متعلقة

5 طرق بسيطة لدمج بذور الكتان في نظامك الغذائي لإنقاص الوزن

مشروب منزلي يخلصك من الوزن الزائد خلال أيام

تساعد في التخلص من الوزن.. مدربة لياقة بدنية تنصح بتناول الوجبات السريعة

غيبوبة ومشاكل بالقلب.. أستاذ كبد يحذر من استخدام الأدوية الخافضة لمستوى السكر في إنقاص الوزن

ترشيحاتنا

لجنة الحكام تعلن قواعد وشروط استخدام تقنية الفيديو في المربع الذهبي ونهائي دوري السوبر للسلة

الأردن.. 7 وفيات و304 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

علي زهران يتوج بذهبية جهاز الحلق بكأس العالم للجمباز الفني

طبيب متحرش يثير الغضب في قطر.. والداخلية تتحرك

القصة كاملة.. حقيقة منع طلاب "زراعة عين شمس" من أداء الامتحانات

موظفو آبل يرفضون العودة لمكاتب الشركة.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة سد النهضة.. السودان يحذر من عواقب وخيمة بسبب تعنت إثيوبيا

نهال عنبر تكشف لـ صدى البلد آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز

أول قرار من محافظ الإسكندرية بعد تفحم 15 سيارة في منطقة السيوف

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

انتقال فرجاني ساسي للدوري القطري

موعد عيد الأضحى 2021-1442 في مصر والسعودية

أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم السبت.. كارتيرون يحرج فرجاني ساسي

خاص بـ المثليين جنسيًا.. قرار عاجل من وزارة الدفاع الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً مشتركا فى نطاق الأسطول الشمالى.. صور

رغم حرقه جثتها.. صدمة زوج بعد عودة زوجته المصابة بكورونا من الموت

امرأة تعثر على فوطة بالفيجتار وسط الدجاج المقلي.. شاهد رد فعل المطعم|صور

فخر مصر.. نجاح طاقم طبي بالدمرداش في فصل توأم بروندي ملتصق حالته نادرة|صور

فيديو

شاهد.. قارئ كف تنبأ بمصير سمير غانم وجورج سيدهم قبل 40 عاما

فيديو جراف.. بياكل شنبه.. استخراج 3 كيلو شعر من معدة شاب

«بتكلم مين يلا».. القصة الكاملة لـ خناقة أحمد سعد وشاب داخل بنزينة

تطوير التعليم.. ماذا قدم الرئيس السيسي في 7 سنوات؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: مصر وأفريقيا والعالم

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الحضن

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ