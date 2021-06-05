كتير بيصدقوها .. أشهر 6 خرافات عن الدايت

تلجأ الكثير من النساء لأنظمة الريجيم لإنقاص الوزن بسرعة ولكن يجب الانتباه لأهم الـ خرافات عن الدايت حيث تشكل عبئا إضافيا .

ووفقًا لما جاء فى موقع "Onlymyhealth" نرصد لكم أبرز 6 خرافات عن الدايت.



العشاء مبكرا ينقص الوزن



يعتقد عدد كبير من الناس أن تناول الطعام بعد الساعة 6 أو 6:30 مساءً يتسبب فى زيادة الوزن، لكن فى الحقيقة أن كل شخص جداول زمنية وعادات مختلفة لتناول الطعام ويُنصح بتصميم نظام غذائى مناسب لكل شخص، لذلك ينصح بتناول وجبات منتظمة مع فاصل زمنى لا يقل عن ساعتين بالنسبة للوجبة الأخيرة قبل النوم، مع أهمية المشى بخفة لبضع دقائق بعد العشاء وقبل النوم.

الليمون والعسل بالماء الساخن يحرق الدهون



حتى الآن لا يوجد أى دليل علمى يؤكد صحة هذا الاعتقاد يذيب الدهون، إذا كان الشخص يقوم بأى نوع من النشاط البدنى أو التدريبات فلا توجد مشكلة فى إضافة العسل إلى الماء، ولكن إذا لم تمارس الرياضة فستزيد السعرات الحرارية.



مكملات البروتين للرياضين



توجد عدة خرافات عن الدايت من بينها استخدام مكملات البروتين و المكملات الغذائية أثناء الرياضة لايناسب الجميع ويجب الحصول على مايحتاجه الجسم من بروتين من المصادر الطبيعية للبروتين مثل المكسرات والحليب والبقول وفول الصويا وغيرها، وإذا كان الشخص يتمتع بنمط حياة مستقر ويمارس الرياضة في صالة الألعاب الرياضية فقط من أجل إنقاص الوزن، فليست هناك حاجة إلى تناول مكملات غذائية.

والعكس سيحدث أما إذا كان الإنسان يريد زيادة الوزن فيمكنه أخذ المكملات الغذائية ولكن بشرط وهو استشارة اخصائي التغذية لتحديد أي مكملات غذائية مؤهل لتحديد الأنواع والكميات المناسبة لطبيعة جسمك وحالتك الصحية.



الكيتو دايت هو الأفضل لخسارة الوزن



عند الحديث خرافات عن الدايت لابد من الحديث عن الكيتو دايت أشهر الأنظمة الغذائية الحديثة ويعتمد على الدهون بشكل أساسى وبروتين مناسب ومنخفض الكربوهيدرات ويستخدم بشكل أساسي لعلاج الصرع ، لكن في الوقت الحاضر يستخدمه الكثير من الناس لفقدان الوزن، فلا فائدة من اتباعه إذا كان هناك مستويات منخفضة من الطاقة يوميا، لذلك اتبع أسلوب حياة صحي واحصل على نوم عميق وقم بنشاط بدني مثل اليوجا والتأمل لإنقاص الوزن بشكل صحى.

لا تتناول البروتين عند ارتفاع حمض اليوريك



من الخرافات الشائعة أنه عند الإصابة بـ ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم ينبغي التوقف عن جميع الأطعمة البروتينية، وهذا ليس صحيحا فمن المهم معرفة سبب ارتفاع مستويات حمض البوليك وعلاجها حيث توجد أسباب عديدة منها زيادة الوزن وانخفاض النشاط البدنى أو تناول الأطعمة المصنعة لذلك لابد من معرفة السبب واستشارة أخصائي تغذية .

الطماطم تسبب حصوات الكلى



يعتقد البعض أن تناول الطماطم يمكن أن يسبب حصوات الكلى ، ولكن فى الحقيقة توجد عدة أسباب محتملة لهذا الأمر منها السمنة، والإفراط فى استهلاك الملح والسكر، وعدم شرب كمية كافية من الماء، أما الطماطم فطالما يتم تناولها باعتدال لايوجد ضرر منها كما ينبغى عدم الامتناع عنها لأنها مصدر جيد لمضادات الأكسدة والليكوبين والكثير من العناصر الغذائية المفيدة الأخرى.