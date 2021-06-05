الطويل يتولى تدريب ثلاثي حراس الزمالك لحين عودة أوليفيرا

تواجد أيمن الطويل مدرب حراس مرمى فريق زمالك 2003 في تدريبات الفريق الأول بنادي الزمالك؛ وذلك لتولي تدريب حراس مرمى الفريق بشكل مؤقت.

ويأتي تواجد الطويل لحين عودة البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق الذي يقضي فترة إجازة قصيرة لزيارة أسرته.

ويؤدي ثلاثي حراس المرمى بالزمالك محمد عواد ومحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل التدريبات تحت قيادة أيمن الطويل.

واستأنف الزمالك تدريباته بعد راحة لمدة 5 أيام عقب مواجهة الجونة في الدوري الممتاز، حيث بدأ الفريق استعداداته لمواجهة أسوان في الدوري يوم 17 يونيو الحالي.