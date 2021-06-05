بتكلفة 40 مليار.. تطوير العشوائيات : الانتهاء من المناطق غير الآمنة الشهر القادم..فيديو

تحدث المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات عن ما أنجزته الدولة فى هذا الشأن.

وتابع خالد صديق خلال مداخلة مع برنامج “اليوم" المذاع عبر قناة “دى ام سى” أن كافة المشاريع التى وضعتها الدولة انتهت فى الجداول الزمنية المحددة لها.

وأوضح المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أن مصر بها 357 منطقة عشوائية انتهت من 315 منطقة.

وأشار المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إلى أن اجمالى التكلفة 40 مليار جنيه.

ولفت، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات ، أنه خلال الشهر القادم تنهي الدولة عدد من المشروعات، وبذلك تكون قضت على كافة المناطق العشوائية غير الآمنة.