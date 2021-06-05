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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد| هاني رمزي مع زوجته في خطوبة شدوى الحضري

هاني رمزي وزوجته
هاني رمزي وزوجته

شارك هانى رمزي لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، جمهوره بصورة جديدة له مع زوجته فى أحدث ظهور لهما، عبر حسابه على موقع "إنستجرام".


وظهر هاني رمزي برفقة زوجته، وكتب قائلاً "من حفل خطوبة شدوى عصام الحضري وعمر طارق العزبي ❤️ 💍"  نالت إعجاب متابعيه.


شارك هاني رمزي في كأس العالم 1990 ولفت رمزي الأنظار إليه بشدة وكان حينها في الـ20  من عمره، ليقرر نادي نيوشاتل السويسري التعاقد معه ليصبح أصغر محترف مصري في التاريخ.


وأنهى رمزي حياته الكروية داخل نادي ساربروكن الألماني أحد أندية الدرجة الثانية، ليتجه بعدها إلى التدريب وانتقل للدوري المصري عبر بوابة إنبي.


يذكر أن هانى رمزى اتجه لمجال التدريب حيث قاد العديد من الأندية المصرية على رأسها إنبى والإتحاد السكندرى واتحاد الشرطة إلا أن التجارب لم تكلل بالنجاح ليتجه المدافع الدولى للعمل حاليا كمذيع بقناة النادى الأهلى . 

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