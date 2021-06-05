بعد التعافي من الإصابة.. محمود علاء يشارك في تدريبات الزمالك

عاد محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى المشاركة في التدريبات الجماعية اليوم مع الفريق بشكل طبيعي.

وتعافى علاء من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية.

وشارك علاء في التدريبات التي يؤديها الزمالك مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

واستأنف الزمالك تدريباته بعد راحة 5 أيام عقب مواجهة الجونة في الدوري الممتاز، حيث بدأ الفريق استعداداته لمواجهة أسوان في الجولة رقم 26 بالدوري يوم 17 يونيو الحالي.