إنجاز.. تنسيقية الأحزاب: القيادة السياسية تمتلك الحماس والإرادة لتطوير مجال الصحة

قالت غادة علي، عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الإنجاز في تطوير ملف الصحة، أمر متوقع؛ في ظل تواجد إرادة سياسية وقيادة سياسية حكيمة .

وأضافت غادة علي في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القيادة السياسية لديها الحماس والإصرار على إحداث التطوير في كافة المجالات سواء في التعليم أو الصحة أو العدالة الاجتماعية .

وتابعت غادة علي :" الرئيس السيسي يؤكد في أكثر من لقاء مع الشعب، أهمية وضرورة العمل بكل جد وعدم الالتفات إلى الشائعات والهجوم المستمر على الدولة".

وأكملت غادة علي:" الدولة سخرت 73 مليار جنيه مخصصات وزارة الصحة في 2019، منها 23 مليار جنيه للتأمين الصحي الشامل ".

ولفتت غادة علي إلى أن "القيادة السياسية وضعت خطة واضحة للنهوض وتطوير ملف الصحة وتم العمل على تنمية البنية التحتية للمستشفيات في كافة محافظات الجمهورية تمهيدا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل“، مضيفة: ” الرئيس السيسي أطلق مجموعة كبيرة من المبادرات الرئاسية الصحية وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة والكشف على فيروس سي والقضاء على قوائم الانتظار ، وتلك المبادرات وفرت قاعدة بيانات للمواطنين في الملف الصحي".