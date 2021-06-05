شاهد | "الأجسام الطائرة" ليست فضائية ويحيطها الغموض

عرضت قناه الحدث العربية تقرير جديد لصحيفة نيويورك تايمز نقل عن مصادر استخبارية أمريكية أكدت علي عدم وجود ادله علي تواجد هذه الأجسام الطائرة التي رصدتها البحرية الأمريكية قبل سنوات .

واضاف الفيديو أن هذه الأجسام الفضائية ليس هناك تفسير لها حتي الأن وهذه الظاهرة ما زالت غير مفسرة ، ولا احد يعلم ما هي هذه الأجسام حتي اليوم .

واوضح الفيديو أن التقرير تحدث عن 120 حالة رصد لأجسام غامضة ، وهي اسرع من الصوت وتتحرك بطريقة غريبة وتغير اتجاهها بسرعة وشكل مفاجئ .

وتابع التقرير الذى نقل عن مصادر في إدارة بايدن ، أن القوات الأمريكية لم تجر خلال العقدين الماضيين أي تجارب عسكرية سرية في المناطق التي رصدت فيها الأجسام .



واستكمل الفيديو أن بادين اعرب عن قلقلة بأن تكون الأجسام عبارة عن تجارب عسكرية سرية لدول مناوئة للولايات المتحدة .