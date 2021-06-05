محسن سعيد: التنمية فى سيناء تضاعفت 5 مرات منذ تولى الرئيس..فيديو

قال المهندس محسن سعيد، رئيس جهاز تنمية سيناء، أن معدلات التنمية فى سيناء تضاعفت خلال الـ 7 سنوات الاخيرة

وأضاف سعيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم” المذاع عبر قناة “دي ام سي”،تم إنشاء 5 أنفاق جديدة لربط سيناء بالوادي، لتتضاعف التنمية 5 أضعاف.

وأوضح سعيد، أن سيناء تشهد نوعين من التجمعات التنموية، منها مشروع يمكن المواطن من تملك 5 أفدنة من خلاله إضافة إلى منزل جديد.

جاء ذلك تعليقا من رئيس جهاز تنمية سيناء، على التنمية فى سيناء بداية من تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة مصر.