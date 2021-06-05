جولة لمحافظة الأقصر فى مدينة الطود..صور

أجرى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، جولة تفقدية في مدينة الطود، اليوم السبت، لمتابعة سير وتطورات الأعمال القائمة بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمدينة، والوقوف على حجم التنفيذ بها.



وبدأ محافظ الأقصر جولته، بتفقد أعمال التشطيبات النهائية لمدرسة الطود الثانوية الزراعية والتي يشرف على إنشائها هيئة الأبنية التعليمية وتنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقامة على مساحة 20 فدان، منها مبان على مساحة 12 فدان، وتتكون من 15 ملحقا من مبنى تعليمي للمدرسة ومعامل إنتاج ألبان، وتربية منحلية، وصوب خشبية وزجاجية، وتربية الحيوانات والمواشي والإنتاج الداجني، وورشة نجارة وورشة ميكانيكا، و4 عنابر تسمين ومخازن وجراج للسيارات ومصلى وملعب قانوني، وملحق بالمدرسة مزرعة على مساحة 8 أفدنة.



واستمع المحافظ إلى شرح عن طبيعة أعمال التشطيبات النهائية الجارية، والتي من المقرر الإنتهاء منها في 15 يوليو 2021، لتدخل الخدمة العام الدراسي القادم.



كما تفقد محافظ الأقصر، مشروع صرف صحي الطود القديمة والذي يتكون من 5 محطات رفع، حيث تفقد محافظ الأقصر أعمال تنفيذ الشبكات الأرضية الجارية والتي تم تنفيذ 6,5 كم إجمالي 9كم، كما تفقد محطة رفع نجع أبو مسلم التي تم نهو الأعمال المدنية بها بنسبة 20%، وتم توريد الأعمال الكهروميكانيكية، وسيتم استكمال المعدات والأعمال الكهروميكانيكية وتشغيل المرحلة الأولى من المشروع في 30 ديسمبر 2021.



كما تفقد "ألهم" مركز التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بمستشفى العديسات، لمتابعة انتظام أعمال تلقي المواطنين للقاح وتذليل أي عقبات للتيسير على المواطنين، وذلك بحضور الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور إسماعيل العربي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور أحمد فتحي مدير مستشفى العديسات، حيث أشاد "ألهم"، بجهود الأطقم الطبية بالمستشفى في تقديم الرعاية الطبية لمواجهة فيروس كورونا وتقديم اللقاحات للمواطنين.



رافق محافظ الأقصر، خلال الجولة، اللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أسعد مصطفى مدير المشروعات بالمحافظة، والدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، ومسئولي هيئة الأبنية التعليمية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المقاولين العرب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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