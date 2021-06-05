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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي زهران يتوج بذهبية جهاز الحلق بكأس العالم للجمباز الفني

صدى البلد

توج علي زهران لاعب منتخب مصر للجمباز بالميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم للجمباز الفني على جهاز الحلق وذهبت الفضية إلي الأذربيجاني جافيدان باباييف والبرونزية من نصيب الأوكراني رومان فاشينكو.

وحصل على زهران  على 14.70 نقطة ليفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعد أن قدم أداء رائع لتتوج بالميدالية الثانية لمصر في هذه البطولة .

بينما حصل الأذربيجاني باباييف على 14.33 والميدالية الفضية وحصل الأوكراني فاشينكو على 13.80 والميدالية البرونزية.


.ويشارك في البطولة التي تنظمها مصر حاليًا على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم، وتحظي البطولة باهتمام كبير من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين  خصوصا أن البطولة تقام للمرة الأولي في قارة أفريقيا وتحت منظار الاتحاد الدولي للعبة.

وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وخضع الجميع للمسحة الطبية .

منتخب مصر وزير الشباب الشباب والرياضة ستاد القاهرة الدولي الفقاعة الطبية كأس العالم للجمباز

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