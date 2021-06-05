سياسي روسي معارض يتهم السلطات باعتقاله لمنعه من خوض الانتخابات



اتهم السياسي الروسي المعارض "ديمتري جودكوف"، السلطات باعتقاله مع آخرين من منتقدي الكرملين بتهم ملفقة في محاولة لمنعهم من خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر وفقاً لوكالة "رويترز".

وأفرجت الشرطة في موسكو عن البرلماني السابق البالغ من العمر 41 عاما يوم الخميس لكنه ظل مشتبها به في قضية جنائية تتعلق بمزاعم تقاعسه عن دفع ديون مستحقة عن عقار مستأجر.

وقال جودكوف، الذي نفى أي صلة له بالعقار، لرويترز في مقابلة معه يوم الجمعة إن الاتهامات الموجهة إليه تستهدف تقويض طموحاته السياسية.

وتابع جودكوف: ”كان هذا قرارا بعدم السماح لي بخوض الانتخابات على مقعد بمجلس الدوما وانتخابات على مستوى أعلى“، ومضى يقول إن الشرطة فتشت منزله واعتقلت عمته خلال هذه العملية التي جرت الأسبوع الماضي.

وأضاف البرلماني السابق الذي ظهر مرارا في الاحتجاجات المناهضة للكرملين في العاصمة موسكو: ”بأمانة لم أكن أتوقع أنهم سيأخذون عمتي رهينة“.

ومن جانبه قال الكرملين إن الاعتقالات التي جرت في الآونة الأخيرة وشملت سياسيين مثل جودكوف لا علاقة لها بالسياسة ونفى محاولة إخلاء الساحة من المعارضين السياسيين.