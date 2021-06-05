رئيس قصور الثقافة يهنئ أبو خنيجر لفوزه بجائزة الدولة للتفوق في الآداب

يتقدم د. أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتهنئة للأديب والمبدع المصري الكبير أحمد أبو خنيجر ابن محافظة أسوان بالأصالة عن نفسه ونيابة عن العاملين بالهيئة ومثقفيها وقياداتها لفوزه لعام 2021م

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يعد أبو خنيجر أحد المبدعين في فنون الأدب المختلفة، حيث أن له العديد من الكتابات في مجالات: "كتابة القصة، الروايات، المسرح، الأدب الشعبي، وأدب الأطفال"، شارك وكرم في العديد من المؤتمرات الأدبية، وحل ضيفاً في الاحتفالات الثقافية والمهرجانات المسرحية، التي تنظمها وزارة الثقافة لأعوام كثيرة، حصد خلالها العديد من الجوائز منها جائزة هيئة قصور الثقافة عن قصة "جر الرباب" – المركز الأول 1998م، جائزة الدولة التشجيعية 2003 عن رواية"نجع السلعوة" الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وجائزة ساوريس لكبار الكتاب عامي 2007 2019م، كما ترجمت بعض أعماله للإنجليزية والفرنسية والألمانية. وجاء فوزه بجائزة الدولة للتفوق هذا العام تتويجاً لمسيرته الأدبية الطويلة، وبهذه المناسبة يسر الهيئة العامة لقصور الثقافة أن تهنئ جميع الفائزين بجوائز الدولة هذا العام.