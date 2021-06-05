عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس قصور الثقافة يهنئ أبو خنيجر لفوزه بجائزة الدولة للتفوق في الآداب

أحمد عواض رئيس قصور
أحمد عواض رئيس قصور الثقافة

يتقدم د. أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتهنئة للأديب والمبدع المصري الكبير أحمد أبو خنيجر ابن محافظة أسوان بالأصالة عن نفسه ونيابة عن العاملين بالهيئة ومثقفيها وقياداتها لفوزه لعام 2021م
.
يعد أبو خنيجر أحد المبدعين في فنون الأدب المختلفة، حيث أن له العديد من الكتابات في مجالات: "كتابة القصة، الروايات، المسرح، الأدب الشعبي، وأدب الأطفال"، شارك وكرم في العديد من المؤتمرات الأدبية، وحل ضيفاً في  الاحتفالات الثقافية والمهرجانات المسرحية، التي تنظمها وزارة الثقافة لأعوام كثيرة، حصد خلالها العديد من الجوائز منها جائزة هيئة قصور الثقافة عن قصة "جر الرباب" – المركز الأول 1998م، جائزة الدولة التشجيعية 2003 عن رواية"نجع السلعوة" الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وجائزة ساوريس لكبار الكتاب عامي 2007  2019م، كما ترجمت بعض أعماله للإنجليزية والفرنسية والألمانية. وجاء فوزه بجائزة الدولة للتفوق هذا العام تتويجاً لمسيرته الأدبية الطويلة، وبهذه المناسبة يسر الهيئة العامة لقصور الثقافة أن تهنئ جميع الفائزين بجوائز الدولة هذا العام.

أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أحمد ابو خنيجر جائزة الدولة للتفوق جوائزة الدولة اخبار ثقافية

ترشيحاتنا

إتجار بالبشر.. الرئيس التونسي: الحلول الأمنية ليست كافية لمعالجة مشكلة الهجرة

أحمد موسى: حجز إثيوبيا مترا واحدا من المياه مؤشر خطر وأطالب الدولة بهذا الأمر

باستثمارات 7 مليارات دولار.. هيئة قناة السويس وضعت حجر الأساس لمشروع بتروكيماويات

فشل فني..هاني رسلان يكشف تطورًا خطيرًا فى الملء الثانى لـ سد النهضة

هذه الإصابة تحرم عمر مرموش من ودية المنتخب الأوليمبي وجنوب إفريقيا الأولى

للقضاء على السمنة نهائيا.. دواء للسكري يعالجها أسرع من العقاقير المعروفة

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة سد النهضة.. السودان يحذر من عواقب وخيمة بسبب تعنت إثيوبيا

نهال عنبر تكشف لـ صدى البلد آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

قرار صارم من شوقي غريب تجاه نجم الأهلي فى معسكر العين السخنة

أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم السبت.. كارتيرون يحرج فرجاني ساسي

خزنة ضخمة في منزله .. ثروة محمد رمضان تهدد مستقبله

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

يتشاجر عاريا.. تسريب فيديو لزين مالك في موقف غريب.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً مشتركا فى نطاق الأسطول الشمالى.. صور

رغم حرقه جثتها.. صدمة زوج بعد عودة زوجته المصابة بكورونا من الموت

امرأة تعثر على فوطة بالفيجتار وسط الدجاج المقلي.. شاهد رد فعل المطعم|صور

فخر مصر.. نجاح طاقم طبي بالدمرداش في فصل توأم بروندي ملتصق حالته نادرة|صور

فيديو

شاهد.. قارئ كف تنبأ بمصير سمير غانم وجورج سيدهم قبل 40 عاما

فيديو جراف.. بياكل شنبه.. استخراج 3 كيلو شعر من معدة شاب

«بتكلم مين يلا».. القصة الكاملة لـ خناقة أحمد سعد وشاب داخل بنزينة

تطوير التعليم.. ماذا قدم الرئيس السيسي في 7 سنوات؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: مصر وأفريقيا والعالم

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الحضن

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ