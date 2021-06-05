قناة السويس: هذه الجهة هى صاحبة الحق في تحديد قيمة تعويضات السفينة الجانحة

قال الفريق، أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن تم إعادة افتتاح قناة السويس فى مثل هذا اليوم من 64 عام، بعد توقفها 8 سنوات، معقبا:" العالم كله وقتها كان عارف مدى أهمية القناة لكن كان مفيش حلول".

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة"، أزمة السفينة أيفر جيفن أغلقت قناة السويس 6 ايام فقط، أحدثت ارباكا للاقتصاد والتجارة العالمية".

وعن آخر المفاوضات بين القناة والشركة المالكة للسفينة، قال القناة تعمل وفق لائحة موزعة على كافة الشركات التى تمر من القناة، منها المرشد ويعتبر استشاريا لقبطان السفينة، وليس كما تعلل بعض الجهات أن مشكلة جنوح السفينة بسبب المرشد.

ولفت أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إلى أن المفاوضات على حجم التعويضات حاليا ستحددها المحكمة وليست ضمن مسؤولية قناة السويس وأصبحت مسؤولية القضاء المصري يحقق ويفصل فى الأمر.

وتابع أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس،أن اللقاءات والتواصل مستمر بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة.

وأكد أسامة ربيع: أن الهيئة لا تطالب بمكاسب بل تطالب فقط بما تم إنفاقه لإخراج السفينة.

وأشار أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن 18 ألف سفينة تمر من قناة السويس سنويا.