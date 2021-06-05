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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: حجز إثيوبيا مترا واحدا من المياه مؤشر خطر وأطالب الدولة بهذا الأمر

احمد موسى
احمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن  أثيوبيا لو حجزت متر مكعب واحد فقط  من مياة نهر النيل تؤكد مجددا سياسة الأمر الواقع .

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "،  إثيوبيا متجهة نحو الملء الثاني ولا يفرق أرقام المياه المخزنة ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"إثيوبيا تتخذ قرارات وإجراءات بشكل منفرد دون العودة إلى مصر والسودان وهذا مؤشر خطر ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  المتر مكعب واحد مماثل لحجز مليار متر مكعب ولابد من التوصل لاتفاق قانوني ملزم في مفاوضات سد النهضة  قبل الملء الثاني للسد".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  إثيوبيا تسعى لوضع مصر والسودان تحت رحمتها، وإثيوبيا تلاعب مصر والسودان والعالم، والتصريحات الإثيوبية عن الملء الثاني خدعة واضافة للتآمر الأثيوبي علينا "، مضيفا:" أتمنى من الخارجية المصرية اصدار بيان واضح  لرفض تصريحات وزير الري الإثيوبي عن الملء الثاني لسد النهضة ".

اثيوبيا أحمد موسى اخبار التوك شو مصر سد النهضة

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