أحمد موسى: حجز إثيوبيا مترا واحدا من المياه مؤشر خطر وأطالب الدولة بهذا الأمر

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن أثيوبيا لو حجزت متر مكعب واحد فقط من مياة نهر النيل تؤكد مجددا سياسة الأمر الواقع .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، إثيوبيا متجهة نحو الملء الثاني ولا يفرق أرقام المياه المخزنة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"إثيوبيا تتخذ قرارات وإجراءات بشكل منفرد دون العودة إلى مصر والسودان وهذا مؤشر خطر ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" المتر مكعب واحد مماثل لحجز مليار متر مكعب ولابد من التوصل لاتفاق قانوني ملزم في مفاوضات سد النهضة قبل الملء الثاني للسد".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" إثيوبيا تسعى لوضع مصر والسودان تحت رحمتها، وإثيوبيا تلاعب مصر والسودان والعالم، والتصريحات الإثيوبية عن الملء الثاني خدعة واضافة للتآمر الأثيوبي علينا "، مضيفا:" أتمنى من الخارجية المصرية اصدار بيان واضح لرفض تصريحات وزير الري الإثيوبي عن الملء الثاني لسد النهضة ".