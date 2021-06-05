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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مستشارة بالنيابة العامة: الرئيس يؤمن بقدرات المرأة وحقها الدستوري

صدى البلد

قالت الدكتورة داليا مجدي، المستشارة بهيئة النيابة العامة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤمن جدا بالمرأة المصرية على قدرتها على بناء المجتمع، وتاريخها ونضالها من أجل المساواة مع الرجل، ووضعها في مكانها الطبيعي.

وأضافت "مجدي"، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المرأة المصرية تُعد رمزًا للصمود والتحدي والعطاء والتضحية، مشيرة إلى أن القيادة السياسية حكيمة تؤمن بدور المرأة الفعال في المجتمع ولم تهمشها أبدا منذ توليها الحكم في مصر، موضحة أن القيادة السياسية وسعت مجالات المرأة في الحياة السياسية.

وتابعت: "قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية هو قرار تفعيل لنصوص القانون والدستور للمواد 9، و11 ، و14، و53 من الدستور والتي تنص على عدم التمييز بين الرجل والمرأة ومن حق المرأة أن تعتلي منصة القضاء وتعمل في جميع الجهات والهيئات القضائية على حد سواء مع الرجل.  

الرئيس عبد الفتاح السيسي النيابة العامة الحياة السياسية القيادة السياسية

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